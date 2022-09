¿Qué es la Internacional Socialista y por qué Sánchez quiere presidirla?

Antiguos presidentes

Willy Brandt, antiguo Canciller de Alemania y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1971, fue el Presidente de la Internacional Socialista entre los años 1976 y 1992. Le relevó el ex Primer Ministro de Francia Pierre Mauroy, que ocupó el cargo de Presidente desde 1992 hasta 1999. António Guterres, ex Primer Ministro de Portugal, fue el siguiente presidente hasta 2005 y desde entonces lo es George Papandreou, ex Primer Ministro de Grecia.