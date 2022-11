¿Qué está fallando con la Ley del sólo sí es sí?

Europa Press News via Getty Images

Estos cuatro casos, que se conocieron ayer martes, generaron un auténtico revuelo en las redes sociales y provocaron la reacción inmediata del Ministerio de Igualdad, que a través de Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, señaló a la acción de los jueces asegurando que la ley no era el problema y que los magistrados estaban “creando inseguridad a las mujeres” con sus decisiones.

Pero al lío judicial se sumó el político. En los pasillos del Senado, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, apuntaba a la necesidad de modificar la norma porque “evidentemente, este no era el objetivo de la ley, todo lo contrario”. Tesis que ha apoyado este mismo miércoles otra ministra, la de Educación, Pilar Alegría, quien además es portavoz del PSOE.

Preguntada por esta posibilidad abierta por el sector socialista de la coalición, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha preferido no pronunciarse. En su lugar, ha acusado a los jueces de no estar “cumpliendo con la ley” . “Naciones Unidas ya nos alerta de esta situación, nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia. Y que ese machismo haga que los jueces apliquen erróneamente o de forma defectuosa la ley”.

Critican que algunos jueces, como en el caso del padrastro que abusó de una chica de 13 años, no aplicaran esos agravantes —en este caso, de superioridad— para ampliar la condena y que se limitaran a aplicar la pena más pequeña.

He aquí donde está el problema, ya que con el anterior Código Penal, el castigo era de 8 a 12 años.

“Si no hay agravantes u otras consideraciones, la regla es que se aplica la pena mínima”, explica Bosch, quien asegura que hay “dos criterios” para ver cuál es la ley más favorable para el reo.

“El juez Bosch cree que los jueces no están "haciendo ninguna barbaridad": "Aplican lo que consideran que es la norma más favorable"”

El problema de fondo es que cada juez y cada fiscal tiene un criterio propio, porque no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo ni de la Fiscalía General del Estado.

Bosch, sin embargo, no cree que los jueces “estén haciendo ninguna barbaridad”. “Aplican lo que consideran que es la norma más favorable. Yo comprendo que en el Gobierno confiaban en un criterio que ha aplicado el Supremo en el pasado y que creían que era aplicable en este caso”.

Desde el Ministerio reconocen a El HuffPost que esperaban que con la nueva ley, que amplía la horquilla de penas, los jueces aplicasen los agravantes que permitiese aumentar las condenas. “Pero no están siendo aplicados, están siendo ninguneados”, se quejan.

El juez Bosch aclara que “esto se tiene que hacer cuando se dictó la sentencia”. “Lo que no puede hacer el tribunal es cambiar la sentencia que se dictó e incorporar agravantes”, asegura. “Uno puede criticar la sentencia que se dictó, pero lo que no puede es defender que se modifique por vía de revisión. No es culpa de los tribunales que están modificando las condenas a la baja”.