Qué hacer cuando sufres acoso en el trabajo

Daniel, un londinense de 36 años, asegura que sufrió acoso laboral por parte de su jefa, que utilizaba un lenguaje “poco profesional y maleducado” en sus informes de rendimiento y a menudo entraba en el terreno de lo personal. “En una ocasión, me llamó a su despacho y me hizo una pregunta. Cuando respondí, me dijo: ‘Con un sí o un no bastaba’”.