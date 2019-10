Que hackeen tu correo o tus redes sociales puede ser así de fácil

Towfiqu Photography via Getty Images

Y en la cuenta de la UPNA tuitearon amenazas dirigidas al alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma), quien ha asegurado que los autores son “descerebrados y gente de muy mala calaña” y que no le van a “amedrentar”.

El responsable de seguridad informática de la Universidad Pública de Navarra, José Javier Astrain, lamenta estos mensajes y asegura para este artículo que, de todo lo sucedido, “las mayores preocupaciones fueron las amenazas y difamaciones vertidas sobre la persona del alcalde de Pamplona y el daño a la reputación de la UPNA”.

En casos como estos entra en juego el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), organismo estatal de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y la confianza digital de los ciudadanos, que trabaja con el afectado, desde el momento de la detección del ciberataque, para mitigar el incidente y reducir el impacto perjudicial en la organización. “Así se extraen lecciones aprendidas para futuras situaciones similares”, añade Marcos Gómez, subdirector de INCIBE-CERT.

El engaño por encima de la tecnología

Existen muchas maneras de hackear datos personales o el acceso a cuentas de correo o redes sociales, pero en el 70% de los casos se dan técnicas de ingeniería social, es decir, engañan al usuario bajo cualquier pretexto para que facilite su nombre de usuario y contraseña.

Otra forma que tienen los hackers de hacerse con datos de otras personas o instituciones es a través de la tecnología. Por ejemplo, con programas maliciosos conocidos como keylogger que registran las teclas que se presionan en el teclado cuando el usuario introduce la contraseña. Este tipo de programas se pueden instalar al navegar o descargar información, programas o herramientas desde páginas web con poca reputación y poco fiables.

Los hackers también pueden conseguir información personal por alguna filtración de datos de usuarios de algún servicio online cuyos servidores se vean comprometidos. Si el usuario no está al tanto del acceso no autorizado y no actualiza su contraseña, podrían acceder a sus cuentas. El riesgo se incrementa si dicho usuario utiliza la misma clave para acceder a varios servicios online.