Qué va a pasar con el oro de Venezuela que Maduro envió a Suiza durante años

Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, detenidos por agentes de EEUU el pasado 5 de octubre, antes de declarar en un tribunal de Nueva York,

Desde hace semanas, el oro que Nicolás Maduro envío durante años a Suiza sigue siendo un importante enigma. El Gobierno de Suiza anunció el pasado 5 de enero que ha congelado los activos del presidente venezolano y de otras personas vinculadas. No obstante, la confiscación tiene fecha de caducidad: cuatro años. La medida del gobierno helvético no afecta a otros miembros del actual Gobierno venezolano.

Aunque aún es pronto para vislumbrar el devenir de estos bienes, el Consejo Federal de ese país ha informado que, en caso de que se demuestre que fueron adquiridos de manera ilícita, serán utilizados en favor del pueblo venezolano. Asimismo, ha matizado que la actual medida no afecta al resto de miembros que aún conforman el Gobierno de Venezuela tras la caída de Maduro.

Junto con Maduro y su pareja, hay otras 35 personas cercanas a ellos, según las autoridades suizas. Entre estas estaría Pedro Binaggia, "abogado y gestor de patrimonio, cercano a Hugo Chávez [fallecido en marzo de 2013]", tal y como ha informado el diario El País. También, los exministros Jorge Alberto Arreaza, Marleny Josefina Conteras, Haiman El Troudi, Rafael Ramírez o Alejandro Zerpa. Además, en el listado aparecen los tres hijastros de Maduro: Walter Jacob, Yossel Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores

¿Por qué Suiza congela los activos?

Las autoridades helvéticas han explicado que ante la "volátil situación" de Venezuela, donde "varios escenarios son posibles", se ha optado por esta medida cautelar para evitar que "puedan transferirse fuera de Suiza bienes adquiridos ilícitamente". De este modo, se respaldan en su propia legislación. Concretamente, en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA),

Además, el gobierno suizo aclaró que la medida no se basa en el derrocamiento de Maduro y si esta maniobra se produjo, o no, violando el Derecho Internacional. "El factor decisivo", sostuvo, es que tras su caída, es posible que Venezuela inicie procedimientos legales en el futuro "con respecto a los activos adquiridos ilícitamente".

"La congelación de activos sirve para permitir cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca. Si estos revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano", explicó el Consejo Federal suizo.

¿Por qué Maduro trasladó oro a Suiza?

Tal y como informa el diario Euronews, hace una década, Venezuela envío oro a Suiza por un valor de más de 5.000 millones de euros con la intención de fundirlo y venderlo en el mercado internacional. De este modo, y por vía aérea, el Gobierno de Maduro envío 127 toneladas del mineral entre 2012 y 2016. En este último se llegó al récord de transferencia: 60 toneladas de oro.

Estos envíos se realizaron de forma discreta y secreta. A pesar del silencio del Gobierno venezolano, y tal como expone el canal de televisión suiza SRF, los envíos pudieron rastrearse mediante las estadísticas aduaneras suizas. Estas autoridades examinan minuciosamente las importaciones y exportaciones.

El destino no es casualidad. Suiza es el centro internacional del oro y ha sido el mayor importador y exportador de oro del mundo. Esto era un requisito clave para Caracas, puesto que intentaba monetizar lingotes de las reservas de oro de su Banco Central, Suiza alberga algunas de las mayores refinerías del mundo. Entre ellas:

Valcambi.

Pamp.

Argor-Heraeus.

"Un acto de desesperación"

Según ha informado la televisión pública del país europeo, el envío de oro por parte de Maduro, fue "un acto de desesperación" para evitar la quiebra del Estado. Cuando Venezuela no podía hacer frente a pagos en 2017, el país ya estaba prácticamente excluido de la refinanciación normal y se quedaba sin divisas utilizables.

Tal y como apuntan los informes del Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional (CIGI), consultados por el medio de comunicación, Caracas sufría un "importante déficit de financiación" y "pocos activos u opciones de política para cerrarlo" en el momento del envío del oro.

Tras el desplome del precio del petróleo, el producto interno bruto (PIB) se desplomó un 80 %. El país solo pudo obtener nuevos préstamos con garantías, lo que obligó a la transferencia urgente del oro al extranjero.

En aquel momento, las importaciones a Suiza no vulneraban sanciones. Hoy en día, estas transacciones serían prácticamente imposibles desde que el Consejo Federal endureció la normativa y se alineó con las medidas de la Unión Europea.