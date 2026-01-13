Nito, agricultor, sobre cómo saber que el aguacate está maduro: "No hace falta apretarlo"

El aguacate es una fruta que a lo largo de los últimos años se ha puesto muy de moda debido a que su consumo es bastante beneficioso para la salud. De hecho, está considerado como un superalimento.

Entre otras cosas, el aguacate tiene la capacidad de mejorar la salud cardiovascular gracias a que reduce el colesterol malo. Además, también regula el azúcar en sangre y la presión arterial.

Y eso no es todo. Se trata de una fruta que cuenta con grasas saludables (monoinsaturadas), fibra, potasio y vitaminas (K, C, E, B). En consecuencia, el aguacate fortalece el sistema inmune, favorece la digestión, es antioxidante, antiinflamatorio y es beneficioso tanto para la vista como para los huesos.

Una vez enumerados los múltiples beneficios que proporciona al cuerpo humano consumir aguacates, toca entrar en otro aspecto también muy importante: cómo saber si un aguacate está maduro.

Cómo saber si un aguacate está maduro

Nito es un agricultor canario que, en un vídeo publicado en su cuenta en la red social TikTok (@frutasyverdurasnito), ha dado un truco a los consumidores para saber de forma sencilla y rápida cuándo un aguacate se encuentra en el mejor momento para ser consumido.

En ese sentido, Nito ha dejado claro que no hay por qué recurrir a la habitual prueba del tacto, en la que se presiona a la fruta para comprobar si cede o no. "No hace falta apretarlo", ha subrayado el agricultor.

El experto ha explicado que la mejor manera de saber si un aguacate está maduro es mirar el rabito, presente en la parte superior de la fruta. Si al pasar la mano, el tallo se desprende y el pedúnculo debe tener un color verdoso amarillento, el aguacate estaría listo para ser consumido.

Sin embargo, si al realizar esa operación de quitarle el rabito al aguacate, el pedúnculo tiene un color marrón o negro, significa que la fruta está pasada.