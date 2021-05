Que la deprimida izquierda no se haga ilusiones

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images

Isabel Diaz Ayuso celebra su victoria este 4-M.

El éxito de Ayuso no se debe en ningún caso al éxito de su gestión, que ha sido prácticamente nula, sino al éxito en la comunicación política: cualquiera es capaz de recordar un buen puñado de frases de la presidenta madrileña —de los primerizos atascos en la ciudad al más reciente vivir a la madrileña — pero, al margen del covid, nadie podrá señalar una sola medida política puesta en marcha en estos menos dos años que lleva al frente de la región. Es ahora cuando debería sobresalir la Ayuso más política y desaparecer la Ayuso más polémica. Veremos.

En dos años habrá nuevas elecciones y hay elementos que ayudan a deducir que, en 2023, sí habrán variado muchas cosas. La primera: descubriremos cómo gobierna Ayuso porque, si se echa la vista atrás, sólo la hemos visto gestionar la crisis del covid —que se lo ha comido prácticamente todo—, pero no los problemas del día a día de los madrileños. Es a partir de ahora cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid deberá desvelar cómo piensa lidiar con un sistema sanitario público hecho trizas, con una educación con el gasto público por alumno más bajo de toda España y con incidencia de coronavirus muy por encima de la media nacional.

Victoria rotunda, espectacular, sin paliativos . Se agotan los adjetivos grandilocuentes. Isabel Díaz Ayuso ha arrasado: 35 escaños más, hasta los 65. Que nadie en la izquierda se haga mala sangre: si la vencedora no hubiera adelantado las elecciones , la situación política en Madrid no sería muy distinta de la que ha deparado este 4-M. Han cambiado las fichas pero el tablero es muy similar.

Ayuso lo tenía muy fácil para mejorar los resultados de 2019, los peores del PP en toda la historia de los comicios autonómicos. La segunda lectura de estas elecciones, la más interesante por ser la más especulativa, reside en el recorrido que tiene la ‘lideresa’ del PP para convertirse en dueña y señora del partido. Uno de los perdedores de la noche electoral es Pablo Casado. Hoy se acuesta satisfecho —Ayuso ha sido siempre su apuesta personal— pero en el futuro sólo va a tener pesadillas. Desde este momento tiene una sombra acechando su espalda que no va a desaparecer. El PP, esa es la clave, cuenta desde este momento una alternativa de calado a Casado, cuya oposición sigue sin despertar entusiasmo no sólo entre la derecha, sino entre muchos de los votantes del propio PP. Casado deberá desinflar el ‘efecto Ayuso’ para sobrevivir: no sería el primer fratricidio político de la historia.

En el PSOE todo lo que podía salir mal ha salido peor. Son los peores resultados jamás logrados en unas autonómicas madrileñas (pierde 13 escaños, hasta los 24) y en el último momento ha dejado de ser el principal partido de la oposición en beneficio de Más Madrid. Un desastre mayúsculo, consecuencia directa de un candidato, Ángel Gabilondo, que estuvo desaparecido en lo más duro de la pandemia, que fue invisible en la crisis de Filomena y que ha cerrado una campaña electoral que, en caso de que se recuerde dentro de un mes, será por nefasta. Sus últimas promesas daban la impresión, confirmada por los resultados, de que la errática campaña —dirigida desde Moncloa y con muchas críticas dentro del partido— se convirtió en los últimos días en una suerte de mercadillo a la desesperada con el que intentar atraer a los votantes que abandonaban el partido hacia otras opciones de izquierda que generasen algo que nunca ha insufló Gabilondo: ilusión. Que el Gobierno haya bajado al barro electoral sabiendo que sólo había lodo es un error mayúsculo que ahora deberá gestionar, si es que puede, Pedro Sánchez.