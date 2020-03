Que tu casa no se convierta en una prisión: existen mil estupideces que hacer

¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba? Definitivamente, si has estado tan aburrido como para dejar la televisión encendida hasta que ha aparecido Esperanza Gracia a las dos y cuarto de la mañana, ya no eres uno más. Estás tan desesperado como lo hemos estado todos alguna vez. O como lo estamos todos en medio de tanto caos por la pandemia del coronavirus. Quedarse en casa estos días es cuestión de responsabilidad, pero no es fácil.

No será porque no hay catálogo de sobra en todas las plataformas de streaming... pero la exasperación hace que parezca que lo has visto todo. La televisión, que se está esforzando por ofrecer entretenimiento —información— y compañía (tanto que ha hecho cifras de récord), también empieza a parecer repetitiva. Esto no hay Dios que lo aguante.