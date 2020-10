Recuperar el cuerpo perdido

Esperando mi turno en la cola del súper para pagar un paquete de fideos y unas naranjas, leo por encima el titular de la revista ¡Hola!: “Pilar Rubio. Dos meses. Recuperación”. Pobre mujer, me lamento. Debe haber tenido un accidente o ha estado enferma. Me alegro de que esté bien. Avanzo unos centímetros y vuelvo a mirar de reojo a la revista (esto de ponerte imágenes de gente rica mientras echas cuentas de lo que te puedes gastar es genial para la autoestima). “Pilar Rubio. Dos meses de dar a luz. Sorprendente. Recuperación”. El chico de atrás me hace señales para que avance de una vez, me he debido quedar parada en seco y toda la cola me está maldiciendo. Lo que Pilar Rubio ha recuperado no es la salud, ni las llaves del chalet, ni la memoria de un disco externo. ¡Pilar rubio ha recuperado la figura después del embarazo! Acabáramos.