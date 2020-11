Regala experiencias inolvidables

Hacer un regalo de Navidad puede ser una tarea muy complicada y que conlleve muchos quebraderos de cabeza. Todos los años, tras las fiestas de Navidad, vemos en televisión las colas de personas devolviendo en los centros comerciales los regalos que no les han gustado. Y es que la mayoría no quieren más abrigos, corbatas o jerséis que no responden a sus gustos o que ni siquiera les quedan bien.

Lo mismo ocurre con otros regalos físicos, como libros o discos. No es fácil acertar con lo que quieren nuestros amigos y familiares.

Estas Navidades elige Smartbox

Desde hace unos años, se está imponiendo la costumbre de regalar experiencias. Casi todas las personas tienen ropa de sobra y no necesitan más. Hacer un viaje, disfrutar de una aventura o tener una experiencia inolvidable puede ser el regalo más original que alguien pueda esperar.

Estos regalos de Navidad no pasan desapercibidos y aquellos que los reciban se acordarán siempre de ti. Si tu hermano o tu amigo es un amante de los coches, ¿sabes que, por menos de 60 euros, puedes regalarle una caja regalo de Smartbox que incluye conducir un Ferrari F430 Spider en carretera? Podrá sentir toda la potencia y la adrenalina de conducir un supercoche, ¡nunca lo olvidará!

También pueden disfrutar de una experiencia gastronómica inigualable o de muchos de los hoteles y casas rurales. ¿A quién no le gusta viajar o disfrutar de la mesa? El catálogo de alojamientos, restaurantes y actividades divertidas de todo tipo es muy amplio.

Además, hay precios para todos los bolsillos, desde regalos de menos de 100 euros hasta regalos más prémium que superan los 200. Pero, lo que sí que puedes tener claro, es que, sea cual sea tu presupuesto, encontrarás algo divertido y diferente.

Regalos para disfrutar en pareja

También es bonito hacer regalos de Navidad para parejas. Con un solo regalo puedes hacer feliz a dos personas: regala una escapada romántica a tus padres o a tus amigos y acertarás de pleno. Una noche de hotel con cena y spa de lujo; dos noches en Andalucía con desayuno y cena, y otras muchas opciones para todos los gustos.

Y si quieres hacer un regalo más original, una aventura que disfrutarán como niños, puedes comprarles un viaje en globo para dos. Como ves, hay cajas regalo muy divertidas. Sin duda, es un regalo diferente que les sorprenderá.

La seguridad ante todo

Debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, tendrás la garantía covid-19 en todas las experiencias que ofrece Smartbox en sus cajas regalo. Todos los establecimientos adheridos cumplen escrupulosamente las medidas de salud e higiene que marcan los protocolos para combatir esta enfermedad. Tú y los tuyos estaréis a salvo mientras disfrutáis de un regalo único y original.

Regalar no es solo cumplir y salir del paso. Puede ser algo muy agradable para ti y para las personas que lo reciban. Regalando experiencias únicas, estás poniendo en marcha el mecanismo de la emoción y la sorpresa que supone recibir algo especial, diferente a todo lo que estamos acostumbrados en estas fechas.