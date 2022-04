Rusia sigue tensando la cuerda y envía numerosos aviones sin identificar frente a las fronteras de la OTAN

Anadolu Agency via Getty Images

Estas aeronaves, de las que no se han facilitado más datos, han sido rastreadas e interceptadas por los cazas OTAN, incluidos algunos españoles, que vigilan el Báltico y el Mar Negro, según recoge Europa Press.

Según han explicado, los aviones rusos que se han aproximado a la frontera de la Alianza sin cumplir con las normas internacionales de vuelo se han multiplicado desde el pasado martes, provocando la alerta en los Centros de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de la OTAN en Uedem, Alemania y Torrejón de Ardón (Madrid). Estos, encargados de rastrear el cielo aliado, lanzaron aviones de combate en sus respectivas regiones para interceptar e identificar los aviones que se acercaban a la frontera, que no han llegado a traspasar en ningún momento.

El antecedente ‘sueco’

No es la primera jugada de desconcierto reciente desarrollada por Rusia en el espacio aéreo. Poco después de que el Kremlin amenazase con “represalias” a Suecia y Finlandia si se acercaban a la OTAN, las autoridades suecas denunciaban que cuatro cazas rusos habían violado su espacio aéreo .

“A la luz de la situación actual, nos tomamos el incidente muy en serio. Es una acción poco profesional e irresponsable por parte de Rusia”, apuntó entonces el jefe de la fuerza aérea del país escandinavo, si bien matizó que las acciones no fueron a más.

La OTAN celebra se “rápida” respuesta al desafío

Los aviones militares rusos a menudo no transmiten un código de transpondedor que indique su posición y altitud, no presentan un plan de vuelo o no se comunican con los controladores de tráfico aéreo, lo que provoca la reacción de la OTAN por el “riesgo potencial” que representan para los aviones civiles.