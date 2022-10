La salud mental también va por barrios

Pero parece que no solo en éstos, los últimos datos del Ministerio de Sanidad hablan de un riesgo 12 veces mayor de desarrollar una esquizofrenia para las personas de rentas bajas. Mientras que, según la ONG Save the Children , los menores de edad que crecen en hogares con ingresos bajos tienen una probabilidad 4 veces mayor de sufrir algún trastorno mental o de la conducta que los de hogares de renta alta. El lema de los profesionales de la salud pública “importa más tu código postal que tu código genético” en carne y hueso.

Para la responsable de la agencia catalana, son los propios profesionales de la salud mental quienes reconocen que con su trabajo solo llegan a una pequeña parte de la población. ¿Pero entonces no hace falta reforzar los recursos? Sí, claro que haría falta, pero según Artacoz, “esto no se arregla solo con más psicólogos, sobre todo la ansiedad y la depresión se deben solucionar atendiendo a las causas. Necesitamos políticas que generen salud más allá de la atención sanitaria”.

Salud mental, un derecho convertido en privilegio

Barrios (y políticas) que nos cuiden

Carmona está convencida de que el nivel de sufrimiento cambia según la renta de cada barrio. Puesto que si aparece un problema de este tipo en una familia de pocos recursos, el resto de miembros no van a poder a centrarse en su cuidado, puesto que se mantendrá como prioridad llegar a fin de mes. “El número de personas que han sufrido abuso intrafamiliar está muy extendido y puede pasar en cualquier estrato social, pero no es igual tratar de superarlo si puedes irte a vivir a otra casa o te tienes que quedar a convivir con tu abusador”, ilustra Carmona.

En el siglo en el que la ansiedad se ha convertido en una suerte de pandemia crónica, Carmona apuesta por “vidas que sean más fáciles de vivir”. Y eso pasa, según ella, por que no se nos pasen los días entre el trabajo y el transporte; por que los barrios no estén inundados de coches; por una renta básica que sea un colchón para cualquiera, pero en particular para los diagnosticados con un trastorno mental; por un sistema garantista, donde sabes que si tienes un problema las instituciones responden sin tener que superar un laberinto. Es decir, políticas que sirvan de “medicina a gran escala”. Si no, si nuestros barrios son hostiles, nuestros horarios extenuantes y nuestro futuro incierto, parece lógico adelantar que nuestro cerebro actuará en consecuencia.