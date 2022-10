¿Se puede subir el salario mínimo en España? Crónica de un equilibrio diabólico

JORGE GUERRERO via AFP via Getty Images

Los sindicatos y la patronal

Ahora se entra en la recta final de 2022, y aunque los expertos aún no se han pronunciado sobre la subida, Mari Cruz Vicente, responsable de acción sindical de Comisiones Obreras (CCOO) tiene claro que el SMI tiene que subir para “cumplir con la directiva europea” que pide que se equipare al 60% del salario medio bruto. En España la media fue de 1.751 euros mensuales en 2021, según un informe de Adecco cuyos resultados recoge Europa Press .

Pero no todo es lo que diga Bruselas. Para la sindicalista, aparte del 60% hay que mirar otros indicadores: “También la inflación porque estamos hablando del salario más bajo del país. Tiene que tener una referencia a la subida del IPC en España”.

Esos beneficios y dividendos positivos son los que deberían ir, en la medida que se convenga, a las subidas de los salarios en general y a la subida del SMI en particular.

Desde la patronal, el panorama que se dibuja no es tan alentador. Rosa Santos, directora de Trabajo de la CEOE, explica que la patronal aún no ha iniciado el debate interno sobre la subida del SMI, y piden esperar a que el Gobierno y los expertos digan si debe haber subida o no. Aunque sí critican las especulaciones sobre la posible subida de 50 euros en el SMI o su unión al componente inflacionario.