Sube a Twitter la vacilada que le pegó su padre por WhatsApp y arrasa como pocas veces

La captura de pantalla de la conversación empieza con su padre diciéndole que saliera a la ventana. “Ya estoy, ¿qué pasa?”, le pregunta extrañada la joven usuaria, que aún no había visto venir el desenlace de la conversación.

″¿No nos ves?”, insiste su padre. Ella le responde diciéndole que no e incluso le envía una foto de la calle en la que, efectivamente, no se ve a nadie. Entonces llega el mensaje que convierte la conversación en todo un fenómeno viral. “Porque no estamos”, le contesta su padre.