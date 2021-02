Atentados, incendios y huelgas de hambre: así protestaban las sufragistas

“Fue entonces que me forzaron a abrir la boca insertando sus dedos, cortándome las encías y el interior de mis mejillas... Cuando estaba loca de dolor, me metieron dos grandes mordazas. Luego siguieron los tubos y presionaron mi lengua hacia abajo con los dedos y me pellizcaron la nariz para debilitar la resistencia natural de mi garganta”, describió la sufragista Mary Richardson en 1914.

Con el estallido de la I Guerra Mundial, todo el movimiento se paró. Emmeline Pankhurst suspendió la militancia del sindicato y el gobierno concedió una amnistía a todas los prisioneras sufragistas que prometieron apoyar al país en la I Guerra Mundial.

Tras la Gran Guerra se comenzó a considerar una reforma de la ley electoral en Reino Unido antes de que las sufragistas empezaran otra ola de altercados, que finalmente derivó en la ley que aprobaba el voto femenino.

Al final, las piedras y los incendios consiguieron la igualdad.