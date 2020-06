Teatro de títeres con garrote

Está claro que al magistrado Fernando Grande Marlaska le pudo el ‘tic’ del ‘martillito’ tan propio de su profesión como las puñetas bordadas, cuando empezó a destituir a jefes de la Guardia Civil. Los jueces cuando dictan sentencias lo tienen que hacer atendiendo solamente a las circunstancias judiciales; pero los políticos, sin pasarse, deben combinar distintas circunstancias. En ambos casos la ‘ponderación’ es fundamental.

Por lo general, las sentencias del Tribunal Supremo (TS) o del Tribunal Constitucional (TC), por ejemplo sobre el derecho de información o las libertades de expresión y opinión, suelen recoger la palabra ‘ponderar’. Todo debe de ser ponderado. Hay que enmarcar los hechos en su contexto y en la jurisprudencia. Como político, y no solamente como impartidor de justicia, es conveniente para evitar males mayores evitar la extemporaneidad y considerar la oportunidad. Si los jueces tienen no solamente que ser imparciales, sino parecerlo, el servidor público no puede zafarse tampoco de esta exigencia. Y el ministro del Interior ha sido, como mínimo, inoportuno y un punto irreflexivo. Siempre quedará la duda de si esos cambios tan drásticos no fueron una represalia del Gobierno por la investigación ordenada por una jueza sobre la manifestación feminista del 8-M. Lo que sí está fuera de toda duda razonable es que el presunto remedio ha sido mucho peor que la enfermedad, y sus efectos, de enorme gravedad aunque por ahora ésta esté semi-sumergida.

Pero por su parte el PP tremendista de Pablo Casado, convertido en una especie de Ricardo Corazón de León cuando tras dejar en shock a su reino parte orgulloso y ufano para la Tercera Cruzada a matar infieles a mandoblazo, ballesta y lanza, tampoco se caracteriza por la reflexión y la coherencia. El presidente del PP no está ponderando las circunstancias; y al no hacerlo se está convirtiendo en un saco de incoherencias. Porque el ayer existe. No admitirlo es cosa de poetas o de locos, o de ambas cosas a la vez.

El ministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, el mismo que a la vez que condecoraba a la Virgen con una medalla al mérito policial cometía el pecado de crear la ‘policía patriótica’, un hecho de extrema gravedad que ha tenido devastadoras consecuencias para la imagen policial y para la credibilidad democrática de su propio partido, destituyó a tres comisarios generales de la Policía Judicial... ¡en dos años! Busquen, prueben y comparen en san Google bendito.

Hubo una coincidencia: todos investigaban casos de corrupción del PP y no habían informado al Ministerio.