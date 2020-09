¿Tenemos que estar desnudas las mujeres para entrar a los museos?

Por supuesto, en el caso de los museos y el arte pasa exactamente lo mismo: la chica ya no era una visitante al museo, era un cuerpo femenino sexualizado que tapar. En las exposiciones, repletas de cuerpos desnudos femeninos (por cierto, casi todos en actitud pasiva y yacente) no existe escándalo posible: esas mujeres están ahí para el deleite del que mira (ahora miramos hombres y mujeres pero no olvidemos que la práctica totalidad de estas obras las encargaban mecenas hombres). Por eso tampoco es casualidad que haya tan pocos desnudos masculinos a la vista de todos y todas en los museos (pienso, por ejemplo, en lo extrañísimas que resultaron las pinturas de Sylvia Sleigh, buscando precisamente ese desconcierto visual que nos sacara de nuestras “cómodas” casillas patriarcales).

Sylvia Sleigh, The Turkish Bath, 1973, Óleo sobre lienzo, Smart Museum of Art, The University of Chicago.