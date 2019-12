Terelu Campos cuenta en 'Viva La Vida' que un hombre estuvo años amenazando con violarla

Algo que hizo “durante años” y que Campos puso en conocimiento de la Policía. “No llegaron a coger a esta persona porque cuando me llamaba, me dijeron que no cogiera el teléfono y que les avisara a ellos”.

“Me da muchísimo miedo porque vaya a volver a ocurrir”, ha dicho Campos, que se estremeció durante su relato.

“Esta persona me escribía, me amenazó que me iba a violar, que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para hacerlo, que le meterían en la cárcel pero que le merecería la pena. Fueron cosas muy fuertes”, ha explicado Campos, que aseguró que sólo lo sabía su madre, María Teresa Campos.

De hecho, según ha relatado, una vez le dijo que no le había pasado nada porque iba con su madre. “Fue in crescendo, de comentarios obscenos a decir que me iba a esperar”, ha contado.

