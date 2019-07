The RealReal se hace real en la bolsa

La empresa estadounidense comenzó como un negocio operado desde la mesa de la cocina de Julie Wainwright , emprendedora de San Francisco cuando estaba “harta porque no sabía qué hacer con su ropa de marca cuando no le quedaba bien”. Dicho y hecho, lo que comenzó como una web para vender ropa de segunda mano de lujo en 2011 a día de hoy procesa dos millones de pedidos y cuenta con dos tiendas físicas en Manhattan y en Los Angeles.

Estreno de lujo para una de las plataformas de venta de productos de lujo de segunda mano más exitosas del mundo. El viernes The RealReal se estrenó en bolsa y su subida fue imparable.

El funcionamiento de The RealReal es sencillo: haces una lista de aquellos productos, ropa y complementos en buen estado que no necesitas o que te ya no te gusta como te quedan. Al igual que en el resto de plataformas, lo vendes online, con la diferencia de que en este caso tienes que adjuntar el ticket de compra en donde se puede comprobar que la marca es original.

El estreno en bolsa no pudo ser mejor. Una Oferta Pública de Venta a un precio de salida de 20 dólares por acción y con subidón hasta los 28 dólares. La respuesta de los inversores es un enorme respaldo a la compañía, pero sobre todo a las ganas de invertir en el sector de consumo. La rebaja de impuestos en Estados Unidos llevada a cabo por la actual administración está provocando que los americanos destinen una parte de su dinero a las compras, que llevan dos trimestres consecutivos con subidas, por ejemplo, en las grandes superficies. Se espera que el mercado de bienes de lujo crezca entre 364 mil millones de dólares y 415 mil millones en 2025 a nivel mundial, y se espera que los millennials representen el 40% del mercado, según el último informe de Bain & Co.

TheRealReal es especialmente conocida por la venta de productos de segunda mano de marcas como Chanel o Gucci y relojes de Rolex o Cartier. Merecen especial atención los zapatos en muy buen estado –incluso nuevos- de Christian Louboutin, los bolsos de Hermès, Louis Vuitton o Prada, y las joyas de Tiffany. TheRealReal ofreció a finales de marzo más de 620.000 productos de lujo de segunda mano autentificados en su plataforma online. En la web se pueden encontrar más de 5.550 productos de diseñadores de lujo y de primera calidad.