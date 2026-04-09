Dreame anuncia su nueva aspiradora de mano sin cable 2 en 1: es capaz de aspirar y fregar al mismo tiempo

No son pocas las marcas que llevan años intentando innovar en un mercado tecnológico con cada vez más competencia. Pero Dreame ha dado un paso más en imparable su crecimiento en el segmento de las aspiradoras y ha anunciado la Dreame Z30 Pro Aqua, una aspiradora sin cable que friega y aspira de forma simultánea.

Es una ventaja que ya hemos podido probar en sus propios robots aspiradora, pero esta vez traslada todos estos avances a una aspiradora de mano flexible. "Nuestra ambición no es solo responder a las necesidades de los clientes, sino dar forma al futuro de la limpieza del hogar a través de una innovación significativa. En lugar de perseguir la tecnología por el simple hecho de ser los primeros, nos enfocamos en desarrollar nuevos formatos que redefinan cómo las personas interactúan con sus espacios vitales", ha señalado Sean Chen, director general de Dreame WEU.

La marca china ha dado un paso adelante para ofrecer un 2 en 1 total dentro de una aspiradora de mano. El objetivo es que la limpieza diaria sea más sencilla, con múltiples funciones en un mismo dispositivo.

Fusiona lo mejor de una aspiradora vertical y de limpieza en seco y húmedo en un diseño muy polivalente. De hecho, al igual que en sus robots, cuenta con un ciclo de autolimpieza con agua limpia y secado por aire caliente, para mejorar la experiencia de limpieza completa.

La estación base de la nueva aspiradora Dreame Z30 Pro Aqua. DREAME

De todas las maneras posibles

Lo más llamativo de la Z30 Pro Aqua es que mezcla sus armas para convertirse en una opción de lo más cómoda. Por un lado, apuestan por una potente succión. Gracias a su tecnología TurboMotor, tiene hasta 28.000 Pa de potencia de succión constante.

Un comportamiento suficiente para que pueda aspirar todo tipo de polvo, suciedad o, por ejemplo, el pelo de las mascotas. De hecho, es capaz de separar el polvo de manera eficiente y evitar la obstrucción del filtro, gracias a la tecnología ciclónica.

En su interior, el sistema de filtración de cinco capas atrae el polvo fino y las partículas, con una eficiencia de hasta el 99,99%. Haciendo que el aire de tu hogar sea mucho más limpio. Y su autonomía no es para nada corta, 90 minutos de autonomía, lo que permite aspirar hasta 200 metros cuadrados en un solo ciclo.

La nueva aspiradora Dreame Z30 Pro Aqua. DREAME

Respecto al fregado, el cepillo AquaCycle es el encargado de limpiar en cuatro fases. Rocía, raspa, friega y aspira. Todo en uno. De hecho, durante este proceso, estiman hasta 40 minutos de limpieza en húmedo y una cobertura de hasta 290 metros cuadrados.

Para separar el agua, habrá tres zonas: el agua limpia, el agua sucia y los residuos sólidos en compartimentos independientes. La estación base es la que se encarga de lavar y secar automáticamente el rodillo con aire caliente a 70 grados.

Para evitar los enredos, cuenta con cepillos multisuperficie mejorados. Gracias a la tecnología TangleCut y el sistema de iluminación CelesTect, mejoran la visibilidad y ayuda a que la limpieza sea más precisa.

Este producto revolucionario, que cuenta con un diseño plegable de 90 grados y un cabezal giratorio con un ángulo de 180 grados, llegará muy pronto a España. En concreto, el próximo 22 de abril saldrá a la venta en toda Europa. Su precio parte desde los 599 euros.

Lo que está claro es que Dreame está acostumbrado a tirar la casa por la ventana. Pero esta vez, lo hacen, dejando nuestro hogar aspirado y fregado, sin necesidad de hacerlo en dos pasadas y sin perder ni un ápice de rendimiento.