El aviso que te puede mandar Hacienda en la campaña de la renta si has vendido en Wallapop o tienes un piso alquilado

Estos son los avisos que te pueden llegar de Hacienda durante la campaña de la renta

La campaña de la renta ya ha arrancado. Puedes presentar la declaración hasta el 30 de junio, así que aún tienes margen para revisar el borrador y hacer todos los cambios que sean necesarios.

Una vez llegados a este punto, la mayoría de contribuyentes se preguntan cuándo van a recibir el ingreso de Hacienda. No existe una fecha fija y tendrás que permanecer atento a los estados de la declaración de la renta.

Pero cuidado, porque antes de que la Agencia Tributaria apruebe tu renta es posible que te envíe otro tipo de aviso, sobre todo si has obtenido ingresos de ventas en Wallapop, o por alquiler de vivienda o criptomonedas.

Hacienda va a enviar 3,5 millones de notificaciones para advertir a los contribuyentes sobre estas ganancias. El objetivo es que las incluyan de manera adecuada en la declaración de la renta. No son sanciones ni requerimientos. Si recibes una no debes asustarte, pero sí comprender lo que tienes que hacer con dichos ingresos.

Así funcionan los avisos de Hacienda en la renta

Las plataformas y los bancos avisan a Hacienda sobre los ingresos que obtienes. Esto es así, por ejemplo, con Wallapop o Vinted. Pero la Agencia Tributaria también cruza datos con el catastro y con los exchanges de criptomonedas. Por lo tanto, puedes recibir el aviso informativo por estos motivos:

Ventas en plataformas de segunda mano: si has vendido más de 30 productos o has superado los 2.000 euros en Wallapop, Vinted o plataformas similares, tendrás que tributar estas ganancias en la renta. De ahí que Hacienda te avise, para que lo tengas en cuenta.

si has vendido más de 30 productos o has superado los 2.000 euros en Wallapop, Vinted o plataformas similares, tendrás que tributar estas ganancias en la renta. De ahí que Hacienda te avise, para que lo tengas en cuenta. Alquiler de vivienda: el dinero que obtienes del arrendamiento de un inmueble también lo debes incluir en la renta. Cuenta como rendimiento del capital mobiliario, aunque tienes derecho a deducciones, por ejemplo, por obras de rehabilitación de vivienda.

el dinero que obtienes del arrendamiento de un inmueble también lo debes incluir en la renta. Cuenta como rendimiento del capital mobiliario, aunque tienes derecho a deducciones, por ejemplo, por obras de rehabilitación de vivienda. Criptomonedas: tienes que tributar por la venta de criptomonedas. Cuentan como ganancias o pérdidas patrimoniales en la base del ahorro (19%-28%).

Qué hacer si recibes un aviso de Hacienda

Que no cunda el pánico. La intención de Hacienda es que no cometas errores y que tributes lo que debes, para que no haya despistes ni olvidos que te puedan perjudicar.

Lo mejor que puedes hacer es revisar tus datos en el borrador y comprobar que todo está bien. Después, declara lo que corresponde si la Agencia Tributaria ha recopilado tu información de manera correcta.

Si ignoras el aviso de Hacienda y no declaras el dinero obtenido por estos medios, te expones a una sanción.