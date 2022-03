Un guardia civil de Podemos sube la tribuna y le manda este mensaje bien claro a Vox

Javier Ortega Smith , portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado de la formación ultraderechista en el Congreso, afirmó que “los refugiados no son pacíficos refugiados” y los definió como “violentos asaltantes jóvenes de nuestras fronteras”.

Soy guardia civil y mi último destino fue en la costa gaditana. He mirado a los ojos a muchos inmigrantes que llegaban casi ahogándose a pie de playa. Es indecente que Vox venga al Congreso a soltar sus 'putinadas' contra los inmigrantes. No tienen corazón. pic.twitter.com/Fthvp5Ictl

“La inmigración no es una evasión, es un drama. Este problema viene generado por guerras, pobrezas, desigualdad, crisis climática y hay que hacer acuerdos con países para el desarrollo, la formación, etc. Hay que ir con propuestas concretas y con un poco más de corazón, humanidad y de ponerse en la piel de las personas que vienen”, apuntó el diputado de Unidas Podemos.

“Ustedes vienen aquí con un lenguaje relacionando la inmigración con manadas, criminalidad, delincuencia, etc. Eso es deleznable, de no tener corazón, eso es populismo y lo que no se debe hacer”, remató.