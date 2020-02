Un portavoz de Podemos, a Díaz Ayuso: "Usted es la que mejor me cae de Vox"

El portavoz en funciones de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, ha protagonizado un momento llamativo en su turno de preguntas a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Al tomar la palabra, Morano ha querido preguntar a Ayuso por sus declaraciones sobre la ley madrileña de LGTBIfobia, de la que había señalado que “hay artículos que no me gustan”. Inmediatamente, la presidenta ha señalado que en ningún caso he dicho que no se vaya a cumplir absolutamente ninguna ley”.

Entonces, el portavoz ‘morado’ ha vuelto a levantarse para dirigirse a la líder del Ejecutivo: “Tenemos al colectivo (LGTBI) muy preocupado y hay que tomar medidas decisivas. Este es el Gobierno de los Incas: incapaces para sacar presupuestos, incapaces para ponerse de acuerdo e incapaces para gobernar”, ha comentado con cierta sorna.

El tono ha seguido en esos términos: “Ahora dirá que hay mantras de la izquierda o inquinas personales contra usted... Que ninguna, usted es la que mejor me cae de Vox”, ha remarcado Morano, entre las risas de los suyos.