Un restaurante de Valladolid hace las delicias con su respuesta a este comentario

El restaurante Niza de Valladolid es uno de los que mejor reputación tiene en las principales web de opiniones de toda la ciudad. Por ejemplo, es el cuarto con mejor puntación en TripAdvisor y en Google cuenta con un meritorio 4,6 sobre cinco. Además, en los últimos meses se ha convertido en referencia en cuanto a cumplimiento de las medidas contra el coronavirus.

Eso le ha costado también algunos disgustos. El último hace sólo unos días, cuando una clienta les puntuó solo con un dos sobre cinco argumentando que los dueños del local son demasiado estrictos.

De hecho, la comensal dice en su crítica que “la comida está muy buena y el personal es muy agradable” pero mariza que “las medidas anti covid son exageradas”.

“Es muy incómodo ir a un restaurante a tener un rato de ocio y tener que estar con la mascarilla puesta continuamente excepto cuando comes y que te riñan si no la tienen puesta”, dice la usuaria, que afirma que “las mesas tienen una distancia suficiente” por lo que no entiende “tanta precaución a no ser que su sistema de ventilación sea malo o nulo, no dio esa sensación”.

“Por mi trabajo tengo que comer casi a diario en distintos restaurantes y nunca me encontré algo similar. No creo que vuelva hasta que pase esto, no merece la pena. Destaco nuevamente la amabilidad del personal”, zanja la clienta.

Tras ello, el restaurante Niza ha hecho una captura de pantalla del comentario y la ha subido a Twitter junto al mensaje: “No...no merece la pena...”. Y ese tuit acumula más de 3.700 ‘me gusta’ en un día.