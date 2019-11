Un tribunal ordena a Trump revelar sus declaraciones de impuestos

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito ha rechazado este lunes el recurso presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el requerimiento por el que un tribunal penal de Nueva York le pide sus declaraciones fiscales. Ahora Trump podrá apelar al Tribunal Supremo, última y definitiva instancia.

Un tribunal de tres jueces ha explicado que “la inmunidad presidencial no impide la aplicación de un requerimiento de un gran jurado estatal que ordene a una tercera parte la entrega de material no restringido, incluso ni aunque la materia investigada sea concerniente al presidente”, según recoge el portal The Hill.