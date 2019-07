Una campeona de España denuncia la estafa que vivió en el aeropuerto: "Lleva desde 2014 paseándose por Barajas"

La campeona de España de Trail Running Azara García ha denunciado con un vídeo en su perfil de Facebook la estafa que vivió el pasado 8 de julio en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez Madrid Barajas.

La deportista, que volvía de competir en el campeonato de Europa de Zermatt (Suiza), fue víctima de José Manuel Barahona Calzado, un individuo que lleva engañando a viajeros desde hace por lo menos cuatro años. Este estafador profesional se le acercó a García con la excusa de que había acudido para llevar a su hermana, que viajaba a México, y que cuando se iba a ir tenía el coche en reserva y no llevaba dinero para repostar. La banda magnética de la tarjeta tampoco le funcionaba.

“Estaba preocupado y no sabía cómo arreglarlo. Se apuntó mi número de teléfono y me mandó por WhatsApp su DNI. Me dijo que cuando llegara a Valladolid se pondría en contacto conmigo y me ingresaría el dinero. Con mi buena intención le ayude y le dejé los 30 euros”, describe la deportista.

Garcia también cuenta que después, cuando vio que no le respondía, empezó a buscar su nombre por internet: “Vi que lo primero que aparecía cuando escribías José Manuel Barahona Calzado era la palabra estafador. Me puse a mirar páginas, hay una creada denunciándole en Facebook y existe un grupo de WhatsApp al que entré”.

Desde que entrara en ese grupo de popular red social ha visto cómo en cuestión de pocas semanas otras personas se han ido incorporando, víctimas de Barahona.

“Me he ido informando y he visto que lleva desde 2014 paseándose por Barajas, estafando a la gente y sin que se haga nada. Nadie se hace responsable, no hay avisos ni carteles alertando de que en Barajas hay un estafador”, afirma indignada.

Azara García pensó hacer este vídeo en redes sociales para intentar contribuir en su difusión y avisar a la gente. Durante el mismo pone una foto del DNI de Barahona para que los viajeros lo tengan localizado.

Como comenta, basta con buscar su nombre en internet para ver, a parte del grupo de Facebook, dos denuncias publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid entre los cinco primeros resultados.