Una frase de Pablo Casado en Telecinco provoca una gran polémica en Twitter

Ojalá, pero no es tan sencillo.

La nómina si no es alta ya te mete en problemas y ante precios altos (que no son opción) te puede descartar

Más de la mitad del sueldo se va en alquiler

Añade fianza

Y que tu hogar cualquier día puede dejar de serlo https://t.co/iiEk2te3Dj