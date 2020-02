Sony , Cisco o Intel , que anunciaron su retirada del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, cancelado finalmente este miércoles , exhiben este miércoles sus novedades en el Integrated Systema Europe (ISE) de Ámsterdam, un evento tecnológico también pendiente de posibles contagios por el coronavirus, según informa la Agencia EFE. Sony, que se dio de baja del Mobile , previsto del 24 al 27 de este mes, destaca la normalidad en la feria de la ciudad holandesa, aunque la gente esté tomando algunas precauciones, y a pesar de las cancelaciones de empresas asiáticas. “Hemos tenido algunos clientes que no han venido este año a la feria del ISE, pero de manera general hay bastante gente, creo que no se han perdido muchos clientes por este tema. Es verdad que hablamos mucho de lo que está pasando, la gente está tomando algunas precauciones, pero con cierta normalidad”, explicó a EFE Maxime Lemoine, de Sony.

¿Por qué algunas empresas sí acuden a la feria de Ámsterdam y no al Mobile en Barcelona?

Otras compañías creen que esta feria es una “prueba de fuego” para decidir sobre su participación o no en el MWC y esperan que “el balance que se haga el 14 de febrero (fecha final del ISE) sea positivo, tanto por ausencia de contagios como por el número de visitantes”.



Samsung, que ha anunciado que reducirá su presencia en el MWC enviando a menos directivos, está presente hoy en Ámsterdam con total normalidad, e incluso ha presentado por todo lo alto la primera pantalla 8K del mundo.



Un total de 50 expositores chinos y otra veintena de otros países asiáticos han cancelado su asistencia a esta feria tras hacerlo LG, aunque el evento ha recibido un 6,7% más de preinscripciones este año, según confirma Mike Blackman, director general del ISE.



El centro de convenciones Amsterdam RAI está empapelado de carteles donde se pide a los asistentes “protegerse y proteger a los demás”, con recomendaciones como no darse la mano para saludar, evitar contacto cercano con el resto, y acudir de inmediato a los servicios sanitarios presentes en el edificio en caso de presentar síntomas sospechosos.



Además, también se pide “cubrirse la boca y la nariz al toser” y lavarse las manos con frecuencia con dispensadores de desinfección de manos instalados por todo el edificio. Aunque no es imprescindible el uso de mascarilla, sí se puede ver a algunos asistentes que la usan.



La feria ISE 2020 de Ámsterdam, dedicada a la industria de los sistemas integrados de imagen y sonido, está contando con la participación de más de 1.300 expositores y esta será su última edición en la capital holandesa, porque a partir de 2021 se celebrará en Barcelona.