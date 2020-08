Este artículo también está disponible en catalán.

Extraño verano, sin viajes largos ni lejanos, sin aviones; el coronavirus permanentemente al acecho, siempre a punto de anular o cambiar los planes.

Ha sido un lujo veranear cerca de casa, pasear por trozos de Castellón, por el Matarraña, por una franja de Aragón, lamer ambos lados de los majestuosos Ports, jugar a pasar fronteras a cada instante. Y todo: paisaje, aguas, lengua, tan iguales a ambos lados.

¡Qué lástima que los gobiernos de Aragón y Cataluña no se pusieran de acuerdo, que no se coordinaran, cuando el coronavirus —además de la miseria— se cebó en los trabajadores y trabajadoras del campo de ambos lados! El hospital de Cerdanya, el único centro de salud transfronterizo de Europa, que cuida la salud de la población de la Cerdanya y El Capcir (comarca catalana bajo administración francesa), debería ser una guía y un ejemplo. No se trata de centralizar sino justamente de lo contrario: de colaborar y de compartir, de hacer que las fronteras sean puentes.

Diría que he viajado por la Corona de Aragón; sólo he echado de menos algún trocito de isla. En Peñíscola, sumergirse, transitar a brazadas por el Mediterráneo. Peñíscola, cerca de los Maestrazgos; Sant Mateu y la ermita renacentista de la Mare de Déu dels Àngels del siglo xvii, en la cima de la montaña homónima, podrían ser sus emblemas.

Tierra de contrastes. De Peñíscola se puede ir el mismo día al abyecto aeropuerto de Castellón y al bello y variado espectáculo de las grandísimas pinturas del pueblo de Fanzara (y terminar en Ares o en Cervera del Maestre).