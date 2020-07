Iglesias se refiere sin nombrarlo a Vicente Vallés y éste le contesta en directo

Sutil pero muy directo el intercambio de ‘dardos’ que mantuvieron este viernes el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el periodista y presentador de Antena 3 NoticiasVicente Vallés.

Iglesias fue entrevistado a primera hora del día en el programa Las Mañanas de RNE, presentado por Íñigo Alfonso.

Entrevista que versó, en su gran mayoría, sobre el caso Dina, referente al robo de una tarjeta de móvil a quien fuera asesora de Iglesias, Dina Bousselham, en el año 2015, y que actualmente se encuentra judicializado en la Audiencia Nacional.

Iglesias, que siempre ha atribuido el robo a las llamadas ‘cloacas del Estado’, aseguró durante la entrevista que “la dimensión fundamental de esas cloacas es mediática” y señaló a distintos periodistas y medios de comunicación: “Del diario El Mundo, de OK Diario, en manos de tipejos como Eduardo Inda, en manos de El Confidencial, en manos de miembros de la Policía llamada patriótica”.

El vicepresidente asegura que el contenido de la tarjeta del teléfono de Bousselham se trató de usar para evitar la entrada de Podemos en el Gobierno. Entonces, Iglesias se refirió sutilmente a Vicente Vallés con este comentario:

“Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir, bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuvieran en el Gobierno e Iglesias finalmente no fuera vicepresidente. Que es como, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué tendrían que haber hecho con nosotros que aún no han hecho?”.