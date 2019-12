El surrealista vídeo de Aída Nízar en Tailandia: delirio puro

Cuesta definir el último vídeo publicado por Aída Nízar. La exconcursante de Gran Hermano y conocida tertuliana televisiva ha sorprendido a propios y extraños con lo que ha hecho mientras se encontraba en Tailandia. No se sabe si de turismo, de promoción o qué.

La particular colaboradora de TV pasaba por una calle del país asiático cuando vio a un agente de policía multar a un motociclista por no llevar casco. En ese momento, Aída estalló y pidió a un transeúnte que grabase la escena.

En ella se ve cómo se acerca al agente y le espeta “pero si no lo lleva nadie”. Viendo que el policía decide no hacerle demasiado caso, la ‘exGH’ prosigue su particular show mirando a la cámara de su móvil: “Nadie lleva casco y paran a dos pobres extranjeros que no lo llevan y le multan. Al turista se le saca el dinero y los de aquí van como Pedro por su casa”.