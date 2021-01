Vuelo cancelado por mal tiempo: ¿qué pasa con mi dinero?

La idea, según han explicado a EFE fuentes del gestor aeroportuario, es poder trabajar en la limpieza de las pistas del aeropuerto afectadas por la nieve para volver a operar tan pronto como mejoren las condiciones meteorológicas. Mientras no llega ese momento, muchos usuarios se han quedado compuestos y sin vuelo y otros tantos miran con cierta incertidumbre el billete que tienen para este fin de semana. ¿Qué pasa si al final no sale el avión? ¿Se puede recuperar el dinero por inclemencias meteorológicas? ¿Se puede pedir indemnización?

La meteorología adversa es considerada como una circunstancia extraordinaria “que no hubiera podido evitarse incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables” como recoge el Reglamento Europeo 261/2004 . Por este motivo, las aerolíneas no se tienen que responsabilizar de los retrasos o cancelaciones por inclemencias meteorológicas y de ahí que sus obligaciones cambien.

Tus derechos como pasajero

Según se explica en reclama.es, esto se traduce en que si un vuelo se retrasa o se cancela por una nevada intensa, como la vivida este viernes Madrid, la compañía no tiene que pagar una indemnización directa al pasajero. La situación excede su capacidad de operar por lo que no se le pueden imputar faltas. No sólo no es la responsable sino que también se ve afectada económicamente.