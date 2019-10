¿Y si la gestión de lo público dejan de llevarla políticos y enchufados, y pasa a manos expertas?

CERU/SRUK se creó en 2012, con Lorenzo Melchor como presidente fundador y, en el presente, coordinador científico en nuestra Embajada en Londres. CERU y RAICEX ponen cara a un sector hiperespecializado, formado por emigrantes, que no solo son emigrantes por causas económicas, sino también, emigrantes por necesidad de trabajar en “lo suyo”, ya que de “lo suyo” no hay trabajo en nuestro país, ni se le espera.

Cuando hay unión, se te tiene más en cuenta, y esto es el caso con los investigadores. No solo han sido recibidos en el Congreso de los Diputados, sino que se les escuchó cuando se creó el Plan Retorno. Gran proporción de las medidas anunciadas en noviembre tenían como objetivo facilitar el retorno de nuestros investigadores (¿Retornar a qué? ¿Al paro?).

Las oportunidades y empleos de nuestros trabajadores en el exterior no son un problema para atraer de vuelta al talento en el presente, sino que aún mas importante: afectan a largo plazo su futuro y las posibilidades de retornar a nuestro país, y con el tiempo su posible retorno se debilita más y más.

Equipos en los que no sufren un escaso presupuesto corto-placista, sino que cuentan con medios materiales, así como posibilidades de contratos a muy largo plazo, y en mercados en los que hay ofertas de puestos de trabajo similares accesibles a personal cualificado… si pierdes un trabajo no pasas al limbo eterno del paro.

Es triste, pero muchas veces, nuestros compatriotas conocen estas asociaciones, por anécdotas, y no por la gran labor que hacen.

Esta semana, el Palacio de la Zarzuela invitó a nuestros científicos en el exterior, a través de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (Raicex), a una audiencia con Felipe VI.

La gran noticia, no era en los medios la audiencia en sí, o el reconocimiento a la labor de RAICEX, sino que su presidenta, Alicia Pérez-Porro, bióloga marina afincada en Estados Unidos, atendió a la audiencia con su bebe recién nacido.

Bienvenida sea que los grandes medios se hagan más eco de la noticia por este hecho. Bienvenido sea que se visibilice más y más a las grandes profesionales en todos los ámbitos, que aparte de liderar en sus sectores, muestran que el esfuerzo no se queda en el ámbito profesional, sino que lo compaginan con el de sus familias, y ser madre no significa que no puedan liderar.

Alicia, como muchas de sus compañeras en Europa, seguramente no tenga todas las trabas por las que pasan las mujeres en nuestro país, cuando quieren formar una familia. Seguramente en las muchas entrevistas en Alemania, Reino Unido, o Suiza, no pasen por la pregunta de si “quieren formar familia” que tanto se siguen dando en una España, muchas veces, de pandereta. Una España que no deja atrás formas y estructuras patriarcales, que no ayudan a la plena inclusión de las mujeres, sean madres o no, en la gestión y dirección de empresas, y organismos públicos.