Yo quería comprar el plátano

Cuando el miércoles pasado un plátano expuesto en Art Basel Miami se hizo universalmente famoso mi socia Carolina y yo coincidimos en una idea: ¿por qué no comprarlo? La obra en cuestión era la vuelta al ruedo de Mauricio Cattelan, uno de los más importantes artistas del siglo XXI, un clásico en vida, el gran maestro de la irreverencia. La instalacioncita es otra provocación más, una de sus obras más flojas en sí, pero de una oportunidad feroz y de un oportunismo no menor.

Nada más conocerse la noticia, que no era otra que el absurdo precio de 120.000 dólares, Cattelan había conseguido su objetivo. La inmensa mayoría se lanzaba a comentar escandalizada la historia del plátano sin saber quién era el autor, es esa facilidad opinatoria de los tiempos en curso. Entre todos íbamos haciendo la bola gigantesca, y sin saberlo todo indignado con un teclado trabajaba gratis para el artista italiano. La jugada estaba clara, Carolina y yo nunca íbamos a conseguir una campaña de prensa global por una cifra tan modesta como 120.000 dólares, así que empezamos a pensar cómo hacerlo, ya que para nuestra economía sí era una cifra muy grande. La obra se vendió en horas, no hubo opción, así que por una parte lamentamos no haber podido parasitar la acción de Cattelan y por otra respiramos aliviados por no haber tenido que hacer semejante y absurdo desembolso. Hasta ese punto estábamos divertidos con el juego pero se anunció la venta de un segundo ejemplar y el domingo de un tercero, a un precio de 150.000. La historia, que pudo tener un fondo de crítica al capitalismo absurdo y a la disolución del arte en el mercado se había convertido en arte ya disuelto, vendido. En ese momento, entre la segunda y tercera edición del plátano Cattelan había desaparecido de mi panteón de artistas geniales.

Sin embargo, la historia dio un giro interesante en las clases que imparto en el Máster de Mercado de Instituto 42. La sesión de aquel jueves empezó con el plátano y resultó interesante en extremo. Cuando estábamos diseccionando este fenómeno una de mis alumnas, Inmaculada, hizo una lectura de la pieza en clave política que nadie había hecho y que resultó necesaria. El objeto era un plátano, es decir, alimentación. Se podía entender como una crítica a la especulación con alimentos, algo tan grave como frecuente. La lectura, no propuesta por Cattelan, me hacía ver la obra como algo mucho más profundo, como una lectura accidentalmente hiperrealista del mundo de hoy. Un alimento de unos pocos céntimos con una plusvalía infinita por una razón insostenible como es la firma de un artista famoso.

La obra de Cattelan nos está diciendo, sin querer él, que el fin de la humanidad es la consecuencia lógica de cómo hemos gestionado nuestro paso por el planeta en las últimas cinco décadas, aunque tal vez siempre fuimos idiotas. A lo largo de la historia los productos más caros, los que han establecido los patrones de la economía han sido los que brillaban. El objeto más caro siempre fue un diamante solo porque brillaba más y mejor que las otras piedras. El brillo de las cuenta de cristal s con las que los del Mayflower engañaron a los indios, el brillo que deslumbra por igual a seres humanos y gatos. Hemos llevado a la muerte en condiciones espantosas a millones de hombres, mujeres y niños en las minas de Potosí o Sudáfrica para conseguir minerales que brillasen y nos escandaliza que una obra de arte sea tan cara solo por estar hecha de materia alimentaria.