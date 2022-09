Yolanda Díaz da a Feijóo donde más duele tras leerle en 'La Razón': le bastan cinco palabras

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha concedido una entrevista al diario La Razón publicada este domingo en la que, entre otras cosas, habla sobre si se deben o no subir las pensiones de acuerdo a la inflación, que está muy elevada.

En su respuesta, Feijóo asegura que “el Gobierno no puede subir más de un 3% el gasto corriente por un pacto que tiene con la UE para obtener fondos europeos”. “Y la pregunta no es si la oposición quiere que suban o no las pensiones conforme al IPC: aquí hay que preguntarle al Gobierno, que es el que firmó ese pacto, que si actualiza las pensiones conforme al IPC, y con esta limitación impuesta por la UE, cuánto dinero quedaría para todo lo demás”, añade en su respuesta.