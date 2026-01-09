Elon Musk da marcha atrás y limita la edición de fotos de Grok tras la polémica de las fotografías sexualizadas

Grok, la IA de X y una búsqueda de fondo con las imágenes sexualizadas por el asistente.

El empresario multimillonario Elon Musk ha dado un paso atrás tras la gran polémica que se ha generado en las últimas semanas. La IA de la red social X, Grok, se ha convertido durante los últimos días en la herramienta que miles de usuarios han utilizado para sexualizar imágenes y generar pornografía sin consentimiento, incluso de personas menores de edad.

Este cambio en el chatbot de la plataforma se produjo a finales de diciembre y, desde entonces, se extendió su uso por todo el mundo. Sólo hacía faltan entrar a la red social para comprobar que la tendencia, además de peligrosa, iba en contra de los derechos de todas las personas que no habían dado su consentimiento para protagonizar unas imágenes así.

Tal ha sido el número de denuncias públicas, que han sido las autoridades internacionales las que han empezado a presionar a la compañía de Elon Musk. Una comisión parlamentaria británica, por ejemplo, decidió no volver a usar X en señal de protesta.

Una polémica que ha ido a más

Pero han sido muchos los dirigentes responsables en asuntos tecnológicos los que han elevado la voz. La ministra de Tecnología del Reino Unido, Liz Kendall, reclamó tomar acciones urgentes.

"Lo que hemos visto en línea en los últimos días ha sido absolutamente espantoso e inaceptable en una sociedad decente. Nadie debería pasar la experiencia de ver ‘deepfakes’ íntimos suyos en internet", expresó.

"No permitiremos la proliferación de estas imágenes humillantes y degradantes que se dirigen de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. X debe abordar esta cuestión con urgencia", reiteró.

En España, el Gobierno pidió a la Fiscalía investigar la inteligencia artificial de X por posible pornografía infantil. "Es urgente que Fiscalía analice estos hechos gravísimos e inicie las medidas necesarias para evitar que más personas, especialmente menores edad, vean vulnerados sus derechos fundamentales en internet", defendió hace unos días Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.

La Unión Europea ha condenado el uso de esta herramienta para generar imágenes de menores y ha pedido a X que conserve la documentación generada por Grok hasta finales de 2026 para una posible investigación, según ha informado Bloomberg.

Algo profundamente "ilegal" y "asqueroso"

Pero ojo, que el paso atrás de Elon Musk no es definitivo. Ya que esta función sólo se ha restringido a aquellos usuarios que no son miembros de pago. Los que abonan su cuota, podrán seguir cometiendo las mismas acciones.

Lo que sí ha hecho el empresario multimillonario es amenazar a aquellos que usen la IA de X para estos fines: "Cualquiera que use Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal".

Las denuncias habían sido continuas desde el inicio de 2026 y la proliferación de imágenes sexualizadas sin consentimiento:

Los usuarios publicaban un mensaje con una foto de una persona y le pedía a Grok que lo sexualizara.

Esa petición no pasaba ningún filtro y no cumplía con lo que indican las políticas de xAI.

El asistente inteligente de X generaba la imagen explícita en cuestión de minutos y permitía la distribución de la misma con facilidad, sin consentimiento de las víctimas en la gran mayoría de los casos.

La IA de X obliga a cumplir con la ley y no permite el uso de su servicio para "representar imágenes de personas de manera pornográfica" ni "la sexualización o explotación de los niños".

Se ha convertido en la primera gran polémica de 2026. Elon Musk ha recogido cable, pero lo que está claro es que su IA ha vuelto a demostrar que sigue teniendo mucho que mejorar, sin apenas restricciones ante un ataque total a la intimidad de las víctimas.