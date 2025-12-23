Otro Pelicot: acusan a un británico de drogar a su mujer para violarla y ofrecerla a otros hombres durante 13 años

Activistas se manifiestan en favor de Gisele Pelicot y con su mensaje en la pancarta: "Que la vergüenza cambie de bando", frente al consulado francés de Barcelona, el 30 de septiembre de 2024.

El año pasado, el francés Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de cárcel por drogar y violar a su exesposa, Gisèle, y reclutar a más de 50 hombres para abusar de ella durante diez años. Los titulares hablaban de "monstruo", de "depravación", hasta de "locura". Pero no. Era simple y terriblemente un hombre, con sus colegas, sometiendo a una mujer, a su compañera, sintiéndose impune. Es el poder demostrado, es el sometimiento de siglos.

Su caso no es único, como demuestra el conocido ahora en Reino Unido, donde un hombre ha sido acusado de drogar y violar repetidamente a su exesposa durante 13 años, según informaron este las autoridades locales. Otros cinco hombres también han sido acusados de delitos sexuales contra la misma mujer, a la que igualmente ofrecía quien más, se supone, debería quererla.

El arrestado se llama Philip Young, a quien las autoridades definen como "un hombre blanco de 49 años", y residía en Swindon cuando ocurrieron los hechos. Ahora es vecino de Enfield, donde ha sido arrestado y acusado de 56 delitos sexuales, incluidos múltiples cargos de violación y administración de una sustancia con la intención de "aturdir" a Joanne Young, de 48 años, entre 2010 y 2023, informan el Servicio de Fiscalía de la Corona y la Policía de Wiltshire en una declaración conjunta.

Si bien la ley británica protege automáticamente la identidad de las víctimas de delitos sexuales, Joanne Young ha renunciado voluntariamente a este derecho, como lo hizo Gisèle Pelicot, que decidió acudir al juicio a cara descubierta para demostrar que la vergüenza la tienen que tener los agresores, no las víctimas. Su gesto, tras su calvario, la ha convertido en un símbolo de la lucha feminista mundial. Otra valiente, Joanne, sigue su estela.

"Ella ha solicitado que se incluya su nombre en este comunicado de prensa y cuenta con el apoyo de agentes especialmente capacitados y agencias asociadas", señalaron las agencias en su declaración, en la que añaden que la mujer está siendo asistida en lo policial y en lo psicológico.

Se espera que por delante quede una investigación "compleja y extensa", que sigue abierta, por lo que no se descartan nuevos cargos o arrestos.

Phillip Young, que permanece bajo custodia, también fue acusado de voyeurismo, posesión de imágenes indecentes de niños (pornografía infantil) y posesión de imágenes extremas, informa la cadena pública británica BBC, que destaca que se desconoce en qué momento se separó la pareja.

Los otros cinco hombres acusados de delitos sexuales contra Joanne Young fueron liberados bajo fianza, indicó la policía. Estos son sus nombres y sus perfiles:

Norman Macksoni, de 47 años, residente de Wood End Close, Sharnbrook. La policía lo describió como un ciudadano británico negro. Se le imputan cargos de violación y posesión de imágenes extremas.

Dean Hamilton, de 47 años, sin domicilio fijo. Otro ciudadano británico blanco. Se le imputan un cargo de violación y agresión sexual con penetración y dos cargos de contacto sexual.

Conner Sanderson Doyle, de 31 años, residente de Crofton Road, Swindon. La policía declaró que era un ciudadano británico blanco acusado, igualmente, de agresión sexual mediante penetración y contacto sexual.

Richard Wilkins, de 61 años, residente en Tattershall, Toothill, Swindon. También ciudadano británico blanco y al que se le imputan cargos de violación y contacto sexual.

Mohammed Hassan, de 37 años, residente de Torun Way, Swindon. La policía lo describió como un hombre británico asiático. Ha sido acusado de contacto sexual, en este caso.

Los seis hombres comparecerán ante el Juzgado de Paz de Swindon, en el suroeste de Inglaterra, este mismo martes. No se ha confirmado de inmediato si cuentan con representación legal.

Ya no más

El llamado caso Pelicot puso sobre la mesa una violación masiva tan radical que, unido a la decisión de la víctima de desafiar el anonimato y declarar públicamente que la "vergüenza debe cambiar de bando", supuso un giro mundial en la lucha contra la violencia sexual. Ya no más ocultarse o culparse, incluso.

Gisèle fue drogada por su exesposo, Dominique, durante aproximadamente una década para ser violada por decenas de hombres que él contactaba por internet, mientras él grababa los abusos. Se encontraron miles de fotos y vídeos de las agresiones en los dispositivos del esposo. Ella no recordaba nada, desde luego no estaba de acuerdo ni colaboraba, como de forma perversa se quiso hacer creer en el juicio, y pasó años y años de revisiones ginecológicas por molestias que nadie sabía explicar.

Su decisión de hacer público el proceso, asistir a las audiencias cada día y mostrar su rostro, en lugar de ocultarse, buscaba que la sociedad responsabilizara a los agresores y no a la víctima. Esta postura valiente venció y convenció a otras mujeres. Todas las maneras de llevar un trauma de esta naturaleza son válidas, pero dar un paso al frente destroza especialmente a los atacantes. El debate del consentimiento quedó expuesto.