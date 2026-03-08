Pensiones y mujeres: la desigualdad empieza a los 30 y se cobra a los 70

La desigualdad en las mujeres tiene, desgraciadamente, un largo recorrido que culmina en la jubilación.

La brecha de género no desaparece con la edad. Se transforma. Empieza a notarse con fuerza en torno a los 30 años, cuando llegan la maternidad y las interrupciones laborales. Y se cobra décadas después, en la jubilación. En España, las mujeres perciben de media pensiones significativamente más bajas que los hombres.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), la pensión media de jubilación de los hombres supera los 1.600 euros mensuales, mientras que la de las mujeres ronda los 1.100-1.200 euros. La diferencia se sitúa en torno al 30%, dependiendo del tipo de prestación y del año de referencia.

No es un accidente estadístico. Es el resultado acumulado de carreras laborales más cortas, salarios más bajos y mayor parcialidad.

La brecha empieza a los 30

La desigualdad no surge al final de la vida laboral. Se consolida en la treintena. A partir de los 30 años, la tasa de actividad femenina empieza a resentirse en comparación con la masculina. Coincide con la etapa de maternidad y cuidado de menores.

Según el INE, las mujeres asumen la mayor parte de las reducciones de jornada por cuidado y casi tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial en España están ocupados por mujeres. Además, las interrupciones laborales por cuidados recaen mayoritariamente sobre ellas. Cada mes cotizado cuenta y cada año fuera del mercado laboral, también.

Salarios más bajos, cotizaciones más bajas



La pensión pública se calcula en función de las bases de cotización y los años trabajados. Si el salario es menor o la carrera es intermitente, la prestación final también lo será.

La brecha salarial en España ronda el 18%-20% según datos de Eurostat y del INE (dependiendo del indicador utilizado).

Menor salario implica:

Menor base de cotización .

. Menor acumulación de derechos.

de derechos. Mayor riesgo de quedarse en la pensión mínima.

El efecto es acumulativo. No se corrige solo con el paso del tiempo.

Pensiones de viudedad y precariedad en la vejez



Las mujeres también concentran la mayoría de pensiones de viudedad. Estas prestaciones, en general, son inferiores a las de jubilación contributiva completa.

Además, muchas mujeres mayores combinaron trabajos informales, economía sumergida o periodos sin cotizar, especialmente en generaciones anteriores.

El resultado es claro: la tasa de riesgo de pobreza es mayor entre mujeres mayores de 65 años que entre hombres de la misma edad, según datos de indicadores AROPE.

¿Ha mejorado la situación en las nuevas generaciones?



Las mujeres jóvenes tienen mayor nivel educativo que los hombres en promedio. La participación laboral es más alta que hace décadas. Pero eso no elimina automáticamente la brecha futura.

Persiste una mayor parcialidad involuntaria, una penalización salarial tras la maternidad y un techo de cristal en puestos directivos. Si no cambian estas dinámicas, la brecha en pensiones seguirá reproduciéndose.

El coste invisible de los cuidados



El sistema de pensiones reconoce parcialmente algunos periodos de maternidad o cuidado, pero no compensa completamente las pérdidas acumuladas.

El llamado complemento de brecha de género en pensiones busca reducir la diferencia, pero no corrige las desigualdades estructurales previas.

Porque el problema no está solo en la jubilación. Está en:

Cómo se reparten los cuidados.

Cómo se estructuran las jornadas laborales.

Cómo se valoran social y económicamente determinadas profesiones feminizadas.

8M: la brecha que no se ve en la nómina, pero sí en la jubilación



El 8 de marzo suele centrarse en la brecha salarial. Pero la brecha en pensiones es su consecuencia diferida. La desigualdad empieza en la treintena, cuando se interrumpe la carrera o se reduce la jornada. Se consolida en los 40 y 50. Y se materializa en los 70.

No es solo una cuestión individual. Es un diseño estructural del mercado laboral y del reparto de responsabilidades. La pregunta no es solo cuánto se cobra hoy. Es cuanto se cobrará dentro de 30 años. Y, por ahora, la respuesta sigue teniendo género.

Bajando a los datos puros y duros