La igualdad laboral total entre hombres y mujeres no existe en ningún país del mundo, según el Banco Mundial: solo el 4% de las mujeres viven en condiciones cercanas a la paridad

La estadística no falla; la igualdad real, sí. Pese a que las mujeres representan el 52% de la población real, apenas un exiguo 4% viven en condiciones cercanas a la igualdad en el ambiente laboral.

Este desolador dato proviene de un informe elaborado por el Banco Mundial, titulado Mujeres, Empresas y Derechos, que en su última edición, publicada este martes, pone cifras a la desigualdad.

Para el Banco Mundial, "incluso en las economías que han implementado reformas, las mujeres enfrentan limitaciones para acceder al empleo, emprender negocios y garantizar la seguridad necesaria para aprovechar las oportunidades disponibles".

Hablamos de hoy, pero aún con más énfasis se pone el foco en el futuro, porque el informe Mujeres, Negociosy Derechos mira a la próxima generación de trabajadores. Según cálculos del Banco Mundial, en los próximos 10 años se incorporarán al mercado laboral cerca de 1.200 millones de personas y de ellas la mitad serán mujeres.

El problema asociado a esto, apunta la autora principal del informe, Tea Trumbic, es que muchas de esas mujeres ingresarán al mercado laboral "en regiones donde las barreras son mayores y donde el impacto positivo en el crecimiento que su participación en el mercado laboral traería consigo es más necesario".

Otra dificultad asociada, a criterio de la institución, es que aquellos países donde las mujeres tienen más oportunidades laborales reales son también los territorios donde las tasas de participación laboral masculina son más altas. Pese a ello se cumple lo previsto, que las economías más avanzadas son las que ofrecen mayor grado de igualdad, con España en la élite de este grupo.

Por el contrario, los países de Oriente Medio y el Pacífico siguen presentando notables deficiencias y dificultades para que la mujer pueda trabajar en condiciones dignas, no digamos ya de plena igualdad. En el capítulo de avances significativos, el Banco Mundial señala tres países donde han visto mejoras notables. Son Egipto, Madagascar y Somalia.

El propio organismo detalla que para llevar a cabo su estudio se ha apoyado en la legislación vigente en los países, sino su implementación efectiva, así como también los servicios públicos para apoyar el empleo femenino.