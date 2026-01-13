Minnesota e Illinois demandan al Gobierno de Trump por el despliegue de agentes de ICE: "Un abuso flagrante de poder"

Los estados de Minnesota e Illinois, en Estados Unidos, han demandado esta madrugada al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el operativo a gran escala desplegado por las autoridades de inmigración, después de que la semana pasada una mujer falleciera por disparos de un agente de ICE en Mineápolis. Entienden que es un "abuso flagrante de poder".

En la querella de Minnesota, junto a las conocidas como Twin Cities -Mineápolis y Saint Paul-, se carga contra las operaciones que lleva a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado, que "han sembrado el miedo entre las personas que viven, trabajan y visitan Mineápolis". Se habla de un "aumento sin precedentes" en la presencia de agentes federales en el estado, que emplean una "fuerza excesiva y letal, arrestos racistas sin orden judicial y acciones arbitrarias".

"Miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las 'Twin Cities' llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales", indica la demanda.

Según ha anunciado la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, desde que el pasado diciembre comenzó esta operación, denominada Metro Surge, las autoridades han realizado más de 2.000 detenciones.

Los demandantes opinan que esta operación está motivada por "el deseo de la Administración Trump de castigar a sus oponentes políticos": "Sus acciones parecen diseñadas para provocar la ira de las comunidades, sembrar miedo y causar angustia emocional" en la población.

El estado hace referencia al tiroteo por parte de un agente de ICE que acabó con la vida de Renee Nicole Good, de 37 años, el pasado 7 de enero y pide que se detengan las operaciones de ICE en Minnesota, alegando que tiene la autoridad soberana "inviolable" de proteger "la salud y el bienestar" de sus residentes.

El alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, presentó la demanda en una rueda de prensa y aplaudió que en la ciudad hay "héroes que se defienden unos a otros y que apoyan a sus vecinos". "Una cosa que puedo decirles con certeza es que no vamos a dar marcha atrás (...). Nos enfrentamos a los matones y, en este momento, lo que pedimos es la intervención del tribunal para rechazar esta conducta inconstitucional", aseveró.

Frey aseguró además que los policías de la ciudad están respondiendo a "innumerables llamadas en las que se denuncia el secuestro de personas" por parte de agentes "con uniformes sin distintivos que están sacando de las calles a ciudadanos estadounidenses". "Los agentes de inmigración están obligados a respetar la ley en el ejercicio de sus funciones. Creemos que no es así"; dice el regidor.

Este fin de semana se celebraron más de 1.000 protestas en EEUU contra la política migratoria del Gobierno de Trump y por el fallecimiento de Good. Después de las protestas en las que fueron arrestados decenas de manifestantes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el despliegue de cientos de agentes federales adicionales en Minneapolis.

Lo que supone el caso de Renee Nicole God

Las protestas en varias ciudades estadounidenses se han multiplicado tras la muerte de Renee Nicole God en Minneapolis . Un agente del ICE la mató a tiros en su coche el miércoles pasado. Tenía 37 años y tres hijos. Según las autoridades estadounidenses, el oficial disparó a la mujer en defensa propia, pero las imágenes del incidente tomadas con un teléfono inteligente ponen en duda esa afirmación.

Se han ido desvelando diversos ángulos de la escena, con los días, y todos ellos avalan la misma idea: el gatillo fácil.

¿Quién esta esta víctima?

De nacionalidad estadounidense, Good era originaria de Colorado Springs y hacía un año que se había mudado con su pareja a Minneapolis, desde Kansas City.

Autoridades locales afirman que estaba en la zona de la redada como observadora legal de las actividades del ICE; un cargo voluntario que vigila las acciones de la policía antinmigración y las fuerzas de seguridad en protestas y redadas, según la BBC. El objetivo de estos observadores es ayudar a mantener la calma, disuadir a los agentes de las malas prácticas y garantizar el respeto de los derechos legales.

La Administración Trump, sin embargo, la ha acusado de intentar atropellar al agente que la mató y han calificado lo sucedido como un "acto de terrorismo doméstico".

Según los citados medios, Good estudió un máster sobre escritura creativa en la Universidad Old Dominion de Norfolk (ODU), en el Estado de Virginia. En 2020 ganó un premio otorgado por la Academia de Poetas Estadounidenses por su poema On Learning to Dissect Fetal Pigs. Se graduó en la Facultad de Artes y Letras de la ODU el mismo año con una licenciatura en Inglés, según declaró a The Post el rector de la universidad, Brian O. Hemphill, quien ha condenado su muerte. “Este es otro claro ejemplo de que el miedo y la violencia se han vuelto, lamentablemente, comunes en nuestra nación. Que la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: libertad, amor y paz”, declaró.

La escena se su muerte, grabada en vídeo, dura 22 segundos. Varios agentes del ICE se bajan de una camioneta y se dirigen al vehículo que tienen enfrente, el coche de Good. Uno de los uniformados intenta abrir la puerta del piloto, el coche retrocede con lentitud, mientras es rodeado por otros dos agentes: uno se pone en la puerta del copiloto y el otro en la parte delantera. Cuando el vehículo arranca, uno de los agentes, con su arma ya lista, dispara contra ella.

El vídeo, que circula en redes sociales, llegó hasta Trump, quien comentó en su red social, Truth: "Acabo de ver el vídeo del suceso que tuvo lugar en Minneapolis, Minnesota. Es horrible verlo. La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la mujer que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, que parece haberle disparado en defensa propia. Según el vídeo adjunto, cuesta creer que esté vivo, pero ahora se está recuperando en el hospital".

Las imágenes captadas muestran una escena que desmiente el relato de Trump. El coche gira en dirección contraria a donde estaba el agente que dispara, tratando de huir, y él aparece completamente ileso

En septiembre del año pasado, agentes del ICE mataron a tiros a Silverio Villegas González, un mexicano de 38 años, en Chicago, también con el argumento de que "intentó conducir su vehículocontra ellos. Un mes después, un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de los agentes migratorios.