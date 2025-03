A Zelenski se le caduca el plan para comprar los viejos reactores rusos: "No vamos a cumplir con el plazo"

an Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Boyko Borisov, líder del partido conservador GERB, la mayor formación en el gobierno de coalición de Bulgaria, respaldó en febrero la venta a Ucrania de dos reactores nucleares de fabricación rusa de un cancelado proyecto de planta atómica. "Será beneficioso desde el punto de vista económico para Bulgaria", afirmó Borisov.

La Rada ucraniana aprobó la compra de los reactores VVR-1000, adquiridos por Bulgaria a Rusia en 2015, para ampliar la central nuclear ucraniana de Jmelnitski, que contará así con cuatro reactores operativos.

El precio inicial de la operación es de 600 millones de euros, avalado por la Comisión de Energía ucraniana en enero. Rafael Grossi, director del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), garantizó el apoyo técnico a Ucrania en esta operación.

Sin embargo, el plan puede desmoronarse, según ha señalado el legislador ucraniano Yaroslav Zhelezniak, ya el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aún no ha firmado el proyecto de ley necesario, según ha informado el medio The New Voice of Ukraine.

"El presidente se fue [a Arabia Saudí] y… no firmó el proyecto de ley n.° 11392 sobre la compra de basura rusa en forma de reactores nucleares a Bulgaria por 1.000 millones de dólares", escribió Zhelezniak. "Ahora, permítanme recordarles que, según nuestros funcionarios (citando la decisión del parlamento búlgaro), se suponía que debíamos finalizar este acuerdo antes del 11 de marzo. Eso es mañana, mientras el presidente todavía está en Arabia Saudí. Por lo tanto, no vamos a cumplir con el plazo", ha agregado.

El ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushchenko, declaró anteriormente que la fecha límite para la firma del contrato es el 11 de marzo de 2025. "Sólo gracias a la visita del presidente a Bulgaria hace dos años pudimos conseguir su acuerdo. Y ese acuerdo, por cierto, expira el 11 de marzo de este año", dijo Halushchenko, citado por Zhelezniak.