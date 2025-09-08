Al menos cinco muertos y 11 heridos en el ataque a tiros de un autobús en Jerusalén

Agentes de la policía israelí trabajan en el lugar donde se produjo un presunto ataque a tiros en las afueras de Jerusalén, el 8 de septiembre de 2025.

Al menos cinco personas han muerto y 11 han resultado heridas en un tiroteo llevado a cabo este lunes en Jerusalén por dos atacantes que fueron "neutralizados" en el lugar de los hechos, según informó la policía israelí y el servicio de emergencias MDA (Magen David Adom, el equivalente a la Cruz Roja local). Al menos cinco de estos heridos están en estado crítico.

Según informa la prensa local israelí, los dos supuestos agresores han abierto fuego contra un autobús, de la línea 62, en una de las más importantes circunvalaciones de la ciudad, al noroeste, en la zona de Ramot. Un uniformado que iba en el vehículo fue el primero en responder. Testigos presenciales afirmaron que uno de los agresores aparentemente subió al autobús para perpetrar el ataque, indica el diario Israel Hayom.

El primer informe de disparos se recibió a las 10:13 de la mañana en la línea de emergencias 101 del Magen David Adom, en la zona de Jerusalén. Las víctimas fueron evacuadas a los hospitales Shaare Zedek y Hadassah, y se enviaron suministros de sangre del banco central de sangre de Ramla para atender las necesidades urgentes.

El diario The Jerusalem Post sostiene que se han cerrado todos los puntos de entrada y salida de Jerusalén en la zona, con el fin de localizar a algún posible atacante más que haya logrado escapar, un extremo que no está claro en este momento.

El último ataque con armas de fuego en Jerusalén ocurrió hace casi dos años, unas seis semanas después del estallido de la guerra. Hombres armados abrieron fuego en una parada de autobús en el cruce de Givat Shaul, matando al rabino Elimelech Wasserman, de 73 años, a Chana Ifergan, de 67, y a Livia Dickman, de 24. Los atacantes, residentes del barrio de Sur Baher, en Jerusalén Este, utilizaron un fusil M-16 y una pistola. Yuval Doron Kestelman, quien intentó neutralizar a los atacantes, fue abatido por error por soldados, como en el caso de hoy.

Los nudos gordianos del conflicto Israel-Palestina que son la causa de la actual crisis El ataque múltiple de Hamás, calificado como "terrorista" por gran parte de la comunidad internacional, no tiene justificación, pero sí un origen. Y es este.