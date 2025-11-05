Al menos cinco personas heridas en un atropello en la isla de Oléron (Francia)

Al menos cinco personas han resultado heridas en un supuesto atropello intencionado en la isla de Olerón, en Francia. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

Según ha explicado el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, quien se ha desplazado hasta el lugar de los hechos, "un conductor de un vehículo ha atropellado a múltiples peatones y ciclistas en Saint-Pierre-d'Oléron y Dolus d'Oléron".

Al menos dos víctimas se encuentran en estado grave, mientras que tres han resultado heridos. El sospechoso se encuentra detenido y "hay una investigación abierta", tal y como ha agregado el ministro. El alcalde de la isla, Christophe Sueur, ha asegurado ante la cadena francesa BFM TV, que el conductor realizó el atropello de forma "deliberada" a "todas las personas a las que pudo encontrar" y después "prendió fuego intencionadamente a su vehículo".

