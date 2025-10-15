Alemania alerta sobre la amenaza de un conflicto militar con Rusia: "No debemos dormirnos en los laureles"

Un soldado ruso escucha las instrucciones de un oficial mientras se entrena en un tanque T-72 durante ejercicios militares en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Krasnodar.

El Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND) ha lanzado una advertencia contundente sobre el creciente riesgo de un enfrentamiento militar directo entre Rusia y la OTAN, que podría materializarse antes de que finalice esta década. Martin Jäger, presidente del BND desde septiembre, compareció ante el comité parlamentario de control en el Bundestag, donde expresó su preocupación por la escalada de tensiones en Europa.

"No debemos dormirnos en los laureles pensando que un posible ataque ruso no tendrá lugar hasta 2029 como muy pronto. Ya estamos en el calor del momento hoy", agregó Jäger.

Según Jäger, Moscú considera viable expandir su influencia hacia el oeste, incluso a costa de provocar un conflicto armado. "Rusia no dudará en recurrir a la fuerza si lo considera necesario para someter a Europa a su esfera de influencia", afirmó. El jefe de inteligencia subrayó que no se debe asumir que un eventual ataque ruso se postergará hasta 2029, ya que "la amenaza está presente hoy".

Esta advertencia se produce tras una serie de incidentes recientes que han encendido las alarmas en Europa: incursiones de drones rusos en territorio polaco, violaciones del espacio aéreo estonio por parte de cazas rusos, y actos de sabotaje y desinformación en suelo alemán. Jäger describió el contexto actual como una "paz helada" que podría transformarse en una confrontación violenta en cualquier momento.

Por su parte, Sinan Selen, jefe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), respaldó las declaraciones de Jäger y denunció que los servicios rusos están intensificando sus operaciones de espionaje, sabotaje y ciberataques con el objetivo de debilitar las democracias liberales europeas. "Rusia no ha abandonado las tácticas de la Guerra Fría", advirtió.

Ambos responsables coincidieron en que Europa debe reforzar su preparación ante una posible escalada, en un momento en que las tensiones geopolíticas se intensifican y los mecanismos de defensa colectiva se ponen a prueba.