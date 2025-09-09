Amnistía Internacional pide al Gobierno que garantice "las protestas pacíficas" que se produzcan en la Vuelta a España

Las repetidas protestas en La Vuelta a España en favor de Palestina y en contra del genocidio israelí en la Franja y de la participación del equipo Israel Premier-Tech, que se llevan produciendo en la carrera ciclista desde hace una semana, se ha convertido con el paso de los días en un asunto cada vez de mayor calado debido al incremento de las protestas día a día, y que se espera que durante estas últimas etapas vaya a más.

Ante esta situación, que muchas tildan de peligrosa y otros de una lucha legítima, Amnistía Internacional se ha pronunciado de una forma clara, solicitando al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que garanticen la seguridad de los manifestantes siempre que se trate de una protesta pacífica. Esta petición -que se podría calificar de casi obligación- se produce horas antes de que dé comienzo el inicio de la 16ª etapa.

El comunicado de Amnistía Internacional llega horas después de que incluso el propio líder de la carrera, Jonas Vingegaard, reconociera que las protestas que se están produciendo "por una razón, ya que lo que está pasando es terrible".

Así, Amnistía Internacional Vigo ha publicado a través de su cuenta de X varios mensajes en los que recuerdan lo que indican las normas internacionales "ante los informes e imágenes sobre posibles abusos en las actuaciones policiales en etapas anteriores, como el presunto uso excesivo de la fuerza en la etapa de este domingo".

En este sentido, cita las 'Orientaciones de las Naciones Unidas sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden', por las cuales la policía debe "respetar y proteger los derechos humanos y utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza". A continuación, afirma la necesidad de "proteger el derecho de reunión pacífica y usar técnicas de distensión adecuadas para reducir el riesgo de la violencia".

Más manifestaciones en la etapa de este martes

Estos avisos se producen, ya que durante esta etapa -y hasta el final de la carrera- se esperan manifestaciones programadas, como las del día de hoy, convocada por parte de la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina, que lo hará en siete puntos diferentes durante toda la etapa.

Ese episodio no es el primero, ya que el pasado domingo, en la última etapa con final en Monforte de Lemos (Lugo), se produjeron cargas policiales, que se saldaron con la detención de diez personas en O Corgo y en la localidad en la que finalizó la etapa.

Asimismo, durante este lunes, jornada de descanso en la Vuelta, cientos de personas se concentraron en Vigo para continuar las protestas por la participación del equipo israelí en la Vuelta, mientras denunciaban el "genocidio" contra la población palestina.