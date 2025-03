Analistas militares pintan un horizonte sombrío para Ucrania: advierten del colapso en pocas semanas

Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la ayuda militar a Ucrania, los analistas políticos y militares están pintando un panorama sombrío para el país en la guerra ordenada contra el país por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

Casi todo el mundo está de acuerdo en que Ucrania puede ser capaz de defenderse en el frente durante semanas sin armas estadounidenses, pero con el tiempo sufrirá pérdidas tan graves que podrían tener resultados catastróficos, según afirma el medio Index.hu.

Según Maggie Haberman, corresponsal en la Casa Blanca de The New York Times, Trump está probando "hasta dónde puede llegar" al retirar la ayuda militar a Ucrania después de las fricciones entre Washington y Kiev desde que asumió el cargo. Haberman asegura que si bien el presidente estadounidense no le pide concesiones a Putin, sí le pedirá mucho al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para alcanzar un acuerdo de paz.

"En lugar de ver a Ucrania como un aliado europeo, está mirando al país a través de lentes económicas", dijo la corresponsal, refiriéndose al acuerdo de tierras raras que, contrariamente a los planes originales, no se firmó en la Casa Blanca tras una bronca entre Trump y Zelenski. Con este acuerdo sobre los recursos minerales de Ucrania, Washington pretende que Ucrania devuelva toda la ayuda a Estados Unidos, pero sin ofrecer a cambio garantías de seguridad.

Puede que pasen varias semanas, incluso meses, para que el cese de la ayuda militar estadounidense tenga su efecto en el frente, pero el ejército ucraniano podría mantenerse durante ese tiempo gracias a las armas enviadas por las naciones europeas, dijo Mark Cancian, director del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Cancian agregó que Ucrania tiene deficiencias de capacidad que los estados europeos sólo pueden llenar temporalmente. "El impacto será grande, pero yo más bien lo llamaría paralizante", dijo. Además, considera que con la disminución gradual de los suministros, las líneas del frente ucranianas también se debilitarán, pero tarde o temprano se romperán, después de lo cual Ucrania tendría que aceptar un "acuerdo de paz catastrófico" para ellos.