Argentina abandona la OMS por "profundas diferencias" en la gestión de la pandemia

El Gobierno de Javier Milei ha anunciado este miércoles que Argentina se retirará de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a "profundas diferencias" con el organismo en la gestión sanitaria de la pandemia del COVID-19 y en aras de la "soberanía" nacional en temas sanitarios, una medida con la que el país sudamericano sigue la línea marcada por Donald Trump en Estados Unidos.

"El presidente Milei instruyó al canciller, Gerardo Werthein, para retirar la participación de la Argentina en la OMS. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que, junto al Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados", ha precisado el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

"Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud", ha sentenciado Adorni, que ha descartado que la medida pueda afectar a alguna manera al sistema sanitario argentino porque no recibe financiación alguna de la OMS. "No representa pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios", ha sentenciado.

De hecho, ha asegurado que la salida dará a Argentina una mayor flexibilidad a la hora de tomar sus propias decisiones: "Por el contrario, le da al país más flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina, así como también mayor disponibilidad de los recursos, y reafirma nuestro camino hacia un país con soberanía también en materia de salud"

Buenos Aires no ha especificado la fecha en la que se producirá la ruptura definitiva, pero no se tratará en ningún caso de una ruptura inmediata, ya que debe pasar un año desde la notificación formal de la retirada hasta la salida final de la OMS.

La Administración de Milei secunda así la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, quien anunció el mes pasado que su país abandonaba la organización debido a la desigualdad en el cobro de tasas: "La OMS sigue exigiendo pagos injustamente onerosos a EEUU, muy desproporcionados en comparación con las contribuciones asignadas a otros países. China, con una población de 1.400 millones, tiene el 300% de la población de EEUU, pero aporta casi un 90% menos a la OMS".

Nicaragua se marcha de la FAO

Por su parte, el Gobierno de Nicaragua anunció el martes su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés) y ordenó además el cierre "inmediato" de su representación y de sus oficinas en Managua, después de que ese organismo incluyera al país como una de las naciones con mayor hambre en el mundo.

"La actitud de la FAO es inaceptable, inadmisible e irrespetuosa. En consecuencia, comunicamos el retiro de Nicaragua de esta Organización y exigimos el cierre de su Representación y Oficinas en Nicaragua a lo inmediato", demandó en una carta el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke.

En la misiva, dirigida al director general de la FAO, Qu Dongyu, el ministro de Exteriores de Nicaragua rechazó, "por carecer de objetividad, rigor metodológico, y por contener información falsa, con tendencia injerencista, agresiva y que ha sido difundida de manera mal intencionada con fines políticos", el informe Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024, que indica que más de 1,3 millones de personas padecen hambre en Nicaragua.

"En el citado documento se publica información y datos sobre Nicaragua que no fueron autorizados, ni consultados a nuestras instituciones, ni validados por el Gobierno de la República de Nicaragua", argumentó.