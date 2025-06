Ataque de Israel a Irán y respuesta en directo: última hora de los bombardeos, reacciones y crisis en Oriente Próximo 

Trump se desvincula de la campaña israelí en Irán y amenaza a Teherán si ataca objetivos de EEUU



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que su país no ha estado implicado en las operaciones militares israelies contra Irán y ha avisado a las autoridades iraníes de que no se les ocurra atacar intereses estadounidenses en su campaña de contraataques.



"Estados Unidos no ha tenido nada que ver con el ataque a Irán", ha asegurado Trump tras declarar en horas previas a varios medios estadounidenses que estaba perfectamente al tanto de las intenciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.