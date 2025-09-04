Aumentan a 17 los muertos por el accidente de un funicular en Lisboa y apuntan a una rotura de cable como causa 

El balance de fallecidos por el accidente en el funicular de Gloria en Lisboa ha aumentado este jueves a 17, después de que dos de los heridos trasladados en un inicio al hospital terminasen perdiendo la vida, según un nuevo balance divulgado por Protección Civil. Además, se apunta como primera hipótesis de la causa del accidente a una rotura del cable del que depende este tipo de transporte.

La institución también ha actualizado el número de heridos, que ha cifrado en 20, según la cadena RTP. Dos españoles figuran en esta lista de heridos, aunque fuentes de fuentes de Exteriores han confirmado que ya han recibido el alta.

El funicular chocó contra un edificio y quedó completamente destrozado, al lado de la avenida de la Libertad de la capital de Portugal. Sobre el terreno, la agencia Efe ha podido constatar que el funicular volcó y su techo quedó completamente aplastado.

El Gobierno portugués ha declarado un día de luto en todo el país como señal de duelo por este incidente, cuyas causas aún se examinan. El accidente tuvo lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto.

La Fiscalía ha abierto ya una investigación y el Ayuntamiento de Lisboa ha paralizado de manera temporal otros sistemas similares para realizas inspecciones técnicas por precaución. El Ministerio Público ya "está realizando las diligencias necesarias, en el ámbito de sus competencias: a efectos de preservación de pruebas, con la orientación y en coordinación con los departamentos de la Policía penal".

La empresa responsable de la gestión del Elevador de Gloria, Carris, ha asegurado que se han llevado a cabo y cumplido todos los protocolos de mantenimiento del funicular. El mantenimiento general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada dos, el año pasado, en 2024.

La zona en la que se produjo el accidente está habitualmente transitada por turistas, "Íbamos a subir al funicular, estábamos en la parte de arriba, en el mirador, decidimos dar un paseo y bajar por la calle de al lado. Cuando llegamos al lugar para subir, vimos el accidente", explicaron dos turistas brasileños en declaraciones recogidas por la Agencia Efe.