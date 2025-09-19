China muestra su enfado con Japón y Estados Unidos por el lanzamisiles que consideran una amenaza para su seguridad

Japón y Estados Unidos sorprendieron a China con el despliegue de un sistema de misiles de mediano alcance Typhoon, instalado en suelo japonés como parte de los ejercicios militares conjuntos "Resolute Dragon". China ha reaccionado con un contundente rechazo, calificando este movimiento de "desafiante" y de una amenaza directa a su seguridad nacional.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó su "profunda insatisfacción y firme oposición" a la instalación de este sistema, que podría comprometer el poder disuasorio de sus armas nucleares. Beijing ha pedido a Tokio y Washington que "retiren inmediatamente" los misiles Typhoon de su territorio, argumentando que el despliegue socava los intereses de seguridad legítimos de China y aumenta el riesgo de una escalada militar en la región.

El sistema Typhoon, que tiene un alcance de 480 kilómetros, podría alcanzar la costa este de China, lo que representa una amenaza no solo por su capacidad de ataque, sino también porque podría debilitar la disuasión nuclear del país. Este despliegue llega en un momento de creciente tensión en la región, con China particularmente alerta ante el fortalecimiento de la alianza militar entre Japón y Estados Unidos.

El sistema Typhoon, desplegado por primera vez en Japón, no se utilizará durante los ejercicios "Resolute Dragon", que comenzaron el 14 de septiembre y están programados para continuar hasta el 25 de septiembre. No obstante, se espera que el sistema se retire de Japón tras finalizar las maniobras. A pesar de esta temporalidad, la presencia de los misiles es vista por Pekín como un acto provocador.

Este despliegue de misiles no es aislado. En diciembre de 2024, Filipinas, que tiene desacuerdos territoriales con China sobre el Mar de China Meridional, también enfureció a Beijing al anunciar que planeaba adquirir el sistema Typhoon. En respuesta, el ejército estadounidense desplegó una versión del sistema en el norte de Filipinas a principios de 2024 para realizar ejercicios conjuntos.

En los últimos años, China ha expresado repetidamente su preocupación por la creciente presencia militar de Estados Unidos en Asia, especialmente en países clave como Japón y Filipinas. Beijing ve estos movimientos como una provocación y una escalada en la carrera armamentista en la región.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino advirtió que el despliegue de los misiles Typhoon en Asia podría desencadenar una carrera armamentista y aumentar la posibilidad de una confrontación militar.

A pesar de las críticas, Japón y Estados Unidos defienden que estos ejercicios militares son una medida necesaria para "fortalecer las capacidades de disuasión conjuntas" frente a las crecientes tensiones en el Indo-Pacífico, y que buscan garantizar la seguridad y la estabilidad en la región.

